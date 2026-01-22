Sjuksköterska till avd 54, Infektionskliniken Falun
2026-01-22
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu söker vi nya kollegor till infektionskliniken i Falun. Vi strävar efter mångfald i arbetsgruppen med en mix i kompetens och vänder oss nu både till dig som är rutinerad sjuksköterska och till dig som nyligen påbörjat din karriär.
Infektionskliniken Falun är en liten klinik med ett stort akutuppdrag och arbetar länsövergripande. Hos oss finns en bred patientgrupp med många olika infektionsdiagnoser. Vi ser att andelen patienter med infektioner stadigt kommer att öka. Dalarnas befolkning kommer att ha ett stort behov av vår hjälp och därför vill vi bygga en stabil och trygg infektionssjukvård i ständig utveckling för att möta behovet.
Arbetet hos kan vara utmanande men är även mycket utvecklande. Arbetet och tempot på avdelningen är varierande och med ett stort driv och intresse för innovativt arbete tar vi oss an vardagen. För att ge varandra och oss själva de bästa förutsättningarna arbetar vi aktivt med arbetsmiljön. Detta uppnår vi genom bland annat individanpassad introduktion, mentorskap, kompetensutveckling samt genom reflektionsverktyget "fånga passet". Hos oss får du en bred kompetens men även möjlighet att fördjupa dig i specifika ämnesområden.
På kliniken har vi ett stort driv och intresse av att prova nya saker och arbeta med ständiga förbättringar, såklart alltid med patienten i centrum. Vill du arbeta med ett härligt gäng där vi arbetar tillsammans över yrkesgränserna är du välkommen till oss!
Om du har frågor om hur vi arbetar eller om något annat rörande arbetet hos oss är du välkommen att höra av dig. Vi besvarar gärna dina funderingar.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
