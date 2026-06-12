Sjuksköterska till avd 54, Infektionskliniken Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-06-12
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Nu söker vi nya kollegor till infektionskliniken i Falun. Vi strävar efter mångfald i arbetsgruppen med en mix i kompetens och vänder oss nu både till dig som är rutinerad sjuksköterska och till dig som nyligen påbörjat din karriär.
Infektionskliniken Falun är en liten klinik med ett stort akutuppdrag och arbetar länsövergripande. Hos oss finns en bred patientgrupp med många olika infektionsdiagnoser. Vi ser att andelen patienter med infektioner stadigt kommer att öka. Dalarnas befolkning kommer att ha ett stort behov av vår hjälp och därför vill vi bygga en stabil och trygg infektionssjukvård i ständig utveckling för att möta behovet.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet hos kan vara utmanande men är även mycket utvecklande. Arbetet och tempot på avdelningen är varierande och med ett stort driv och intresse för innovativt arbete tar vi oss an vardagen. För att ge varandra och oss själva de bästa förutsättningarna arbetar vi aktivt med arbetsmiljön. Detta uppnår vi genom bland annat individanpassad introduktion, mentorskap, kompetensutveckling samt genom reflektionsverktyget fånga passet. Hos oss får du en bred kompetens men även möjlighet att fördjupa dig i specifika ämnesområden.
På kliniken har vi ett stort driv och intresse av att prova nya saker och arbeta med ständiga förbättringar, såklart alltid med patienten i centrum. Vill du arbeta med ett härligt gäng där vi arbetar tillsammans över yrkesgränserna är du välkommen till oss!
Om du har frågor om hur vi arbetar eller om något annat rörande arbetet hos oss är du välkommen att höra av dig. Vi besvarar gärna dina funderingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Amanda Goth Amanda.Goth@regiondalarna.se 023-492863 Jobbnummer
9961977