Sjuksköterska till avd 302 - infektion och IMA
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-03-05
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta med avancerad infektionssjukvård? Välkommen till avdelning 302!
Om verksamheten
Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en spännande och dynamisk arbetsplats där vi kombinerar infektionssjukvård, forskning, undervisning och utveckling.
Hos oss får du:
Arbeta med kompetenta och engagerade kollegor
Fördjupad kunskap om infektionssjukdomar, vårdhygien och smittskydd
Vara med och forma framtidens infektionssjukvård i en globaliserad värld
Om avdelning 302
Enheten har 14 vårdplatser varav fyra är avsedda för intermediärvård och tio för allmän infektionssjukvård. Här vårdas vuxna patienter med ett brett spektrum av infektionstillstånd, ofta med snabbt föränderliga vårdbehov.
Vi samarbetar med akutmottagningen avseende ett speciellt sepsisspår, vilket innebär snabb och effektivt omhändertagande av patienter med allvarliga infektioner. Våra patienter kommer också via infektionsmottagningen, andra vårdavdelningar eller efter intensivvård.
Vad erbjuder vi dig?
Individanpassad introduktion med fyra veckors bredvidgång
En arbetsmiljö präglad av kompetens, engagemang och laganda
Ett omväxlande arbete med stora möjligheter att växa i din yrkesroll
Vem söker vi?
Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för infektionssjukvård.
Erfarenhet av akutsjukvård, infektionssjukvård och/eller intermediärvård är meriterande - men din personliga lämplighet är viktigast.
Intervjuer sker löpande - hör av dig så berättar vi mer!
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det Kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
