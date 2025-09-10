Sjuksköterska till Avd. 26 och Palliativa avdelningen, Södertälje sjukhus
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Sjuksköterska till rotationstjänst Avd 26 och Palliativa avdelningen på Södertälje sjukhus:
Vi söker dig som vill göra skillnad i vården och som lockas av ett varierat och utvecklande arbete! Genom att rotera mellan två specialiserade avdelningar får du en unik möjlighet att bredda din kompetens, bidra med din erfarenhet och utveckla både dig själv och verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Avdelning 26 är en mindre enhet med 13 vårdplatser med inriktning multisjuka äldre och särskilt fokus på kognitiv svikt. Här inleds utredningar och vi optimerar den pågående behandlingen hos våra geriatriska patienter. Vi är en nytänkande avdelning där samtliga medarbetare får vara delaktiga i utvecklingsprocesser och där vi vill ligga i framkant i hur vi tar oss an nya arbetssätt kring våra patienters behandling. Under 2026 kommer vi att utöka antalet vårdplatser från dagens 13 platser till 20 platser och samtidigt satsa på basal palliativ vård.
Palliativa avdelningen (PVA) har uppdrag för avancerad palliativ vård och består av 9 vårdplatser och erbjuder ett utmanande arbete med fantastiska och stöttande kollegor med många års yrkeserfarenhet. Här vårdas patienter med komplexa symptom som befinner sig i livets slutskede. Du kommer bland annat att arbeta med smärtpumpar, drän och intravenösa infarter.
Vi är ett prestigelöst och glatt arbetslag där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och paramedicin arbetar tillsammans med patienten i fokus för att kunna ge den bästa vården till våra patienter.
Dina personliga egenskaper:
Du har god samarbetsförmåga, tar gärna initiativ och har förmåga att se till helheten i patientens och verksamhetens behov. Med din empatiska förmåga och flexibilitet bidrar du till en trygg och respektfull vårdmiljö tillsammans med dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av palliativ vård och/eller vård av patienter med kognitiv svikt.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid/deltid. 3-skift.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
