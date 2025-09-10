Sjuksköterska till avd 26, Heldygnsvården Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-09-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri.
Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har ca 870 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner.
Vuxenpsykiatriska Heldygnsvården i Halmstad har tre vårdavdelningar: PIVA, en psykiatrisk intensivvårdsavdelning med en akutmottagning, Avdelning 19, en allmänpsykiatrisk vårdavdelning och Avdelning 26 som är inriktad på allmänpsykiatrisk vård för våra äldre patienter och psykosvård. I verksamheten finns det även en ECT-mottagning samt en LARO-mottagning.
Till avdelning 26 söker vi nu sjuksköterska för dag/kvällstjänst.
Om arbetet
Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation med patienten i fokus, som präglas av vetenskap, beprövad erfarenhet, öppenhet och samverkan. I vår verksamhet arbetar vi för att ständigt förbättra och utveckla den psykiatriska omvårdnaden.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom psykiatrisk heldygnsvård samt akutmottagning, psykiatrisk omvårdnad, arbetsledning, patientsamtal, anhörigsamtal, dokumentation, läkemedelshantering etc.
Att arbeta som sjuksköterska hos oss är roligt, omväxlande och utmanande samtidigt som det ställer krav på dig att både vara flexibel och kunna arbeta självständigt. Avdelningen består av team med flera professioner, därför är även god samarbetsförmåga av yttersta vikt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri är önskvärt, men inget krav. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård är meriterande.
Du är en serviceinriktad och lösningsorienterad person med ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team, men du har även förmåga att arbeta självständigt. Förmåga att vara flexibel i arbetet bedöms också vara en viktig egenskap. Vi ser även att du har engagemang och vilja att aktivt bidra i utvecklingen av vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonserPubliceringsdatum2025-09-10Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Marcus Grimmefors Blomdahl, avdelningschef 035-131706 Jobbnummer
9502336