Sjuksköterska till Avd 18, S:t Görans sjukhus, Psykiatri Nordväst
2025-09-18
Avdelning 18 är en allmänpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning som tillhör kliniken Psykiatri Nordväst.
Avdelningens huvudinriktning är depression, ångest och personlighetssyndrom men vi vårdar även patienter med andra psykiatriska svårigheter. Vi har 16 vårdplatser och tar emot patienter som är 18 till 65 år. Avdelningen är belägen centralt på Kungsholmen med närhet till goda kommunikationer.
På vår avdelning lägger vi stort fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi har roligt på jobbet och arbetar i en flexibel och lösningsfokuserad arbetsgrupp med god stämning. Vi vet att det skapar en bättre tillvaro för våra patienter. Detta kombinerar vi med en tydlig struktur och dagliga rutiner för att ge trygghet till både personal och patienter. Anna Björkdahls Bergenmodell utgör framgångsrikt grunden för vårt arbetssätt där bemötande och lågaffektiva strategier är nyckeln till en trygg och meningsfull heldygnsvård.
Avdelningen har en positiv och erfaren personalgrupp med god bemanning av både sjuksköterskor och undersköterskor/skötare. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och implementeringsarbeten. Detta för att utveckla och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård samt stärka dig och din utveckling i din roll som sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning. Du kommer under din anställning erbjudas utbildningar löpande, både obligatoriska och utifrån dina egna önskemål.
Avdelningen arbetar med Patientforum där patienternas synpunkter på vården tas tillvara på varje vecka. Många av våra förbättringar grundar sig i idéer och synpunkter från våra patienter. Vi arbetar enligt modellen Ett samtal om dagen och har även Lugna rummet som med sin avkopplande och sinnesstimulerande miljö blivit en självklar del av våra patienters ångesthantering och sömnprevention. Under hösten 2023 implementerades metoden självvald inläggning (SI) på avdelningen och under våren 2024 har vi startat upp ett projekt där vi erbjuder våra patienter KBT-inriktade samtal som en del av behandlingen. Patientens delaktighet i sin vård är en viktig del av vårt arbetssätt.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
På avdelningen arbetar vi i omvårdnadsteam bestående av sjuksköterskor och undersköterskor. där du som sjuksköterska är arbetsledare för ditt team. Du har helhetsansvar för den psykiatriska och somatiska omvårdnaden. Som sjuksköterska förväntas du leda omvårdnadsarbetet kring våra patienter, vilket innebär att planera och utföra omvårdnadsåtgärder. Du deltar i ronder tillsammans med läkare och övrig personal, samt utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom venprovtagning, läkemedelshantering och journalföring. Vi använder oss av Take Care som journalföringssystem. I arbetsuppgifterna ingår även stödsamtal med patienter samt kontakt och samordning med andra vårdgivare, kommun och närstående.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 38,15 timmar/vecka. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Dag- och kvällsschema. Helgtjänstgöring 2 av 5 helger.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller en specialistutbildning i psykiatri - men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad och har ett stort intresse för området.
Vi erbjuder en generös och individanpassad introduktion, där vi utgår från dina behov och förkunskaper för att du ska känna dig trygg i din nya roll.
Vill du veta mer om avdelningen eller hur det är att arbeta hos oss. Då är du varmt välkommen att kontakta någon av våra sjuksköterskor på telefon 08-123 682 18.
Vi erbjuder bland annat:
• Flextid.
• Friskvårdsbidrag på 5000 kronor/år och friskvårdstimme en gång per vecka.
• Fri sjukvård i öppenvård.
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
