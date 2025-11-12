Sjuksköterska till avd 131, Danderyds sjukhus, Psykiatri Nordväst
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2025-11-12
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Se hit, nu söker våra sju sjuksköterskor en åttonde kollega!Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Avdelning 131, en del av Psykiatri Nordväst, är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning belägen på Danderyds sjukhus, endast 12 minuters restid från centrala Stockholm.
Avdelningen erbjuder behandling och omvårdnad för patienter mellan 18-65 år som huvudsakligen lider av depressioner, ångest, personlighetssyndrom, suicidalitet och självskadebeteende - men vårdar även patienter med andra tillstånd. Avdelningen har totalt 15 vårdplatser, inklusive en plats för självvald inläggning och fyra platser inom ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV) för svårbehandlat självskadebeteende. Med anledning av vårt dubbla uppdrag har vi både ett lägre patientantal, och även en högre bemanning - för både sjuksköterskor och undersköterskor. Vi är i övrigt en hjälpsam personalgrupp som har roligt tillsammans, och vi har även regelbunden handledning för att kunna få extra stöd i det som kan vara svårt.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i team tillsammans med undersköterskor, läkare, psykologer och paramedicinsk personal. Du förväntas leda omvårdnadsarbetet, vilket innebär att bedöma omvårdnadsbehov, planera och utföra - primärt psykiatriska - men även somatiska omvårdnadsåtgärder. Arbetet är varierande, men en vanlig dag innehåller som gott som alltid stödsamtal, läkemedelshantering, kontakt och samordning med vårdgrannar och närstående med mera. Vi använder oss av Take Care som journalföringssystem.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är viktigt för oss. Förutom obligatoriska utbildningar erbjuds all vår personal även 8 dagars utbildning om självskadebeteende och DBT. Som specialistsjuksköterska finns möjligheten att utnyttja din spetskompetens genom att inneha en funktionsroll inom olika ansvarsområden. För dig utan specialistutbildning finns möjlighet att bredda din kompetens t.ex. genom kurser via Centrum för Psykiatriforskning.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska. Önskvärt är att du har tidigare erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom heldygnsvård eller annan verksamhet där du mött individer med psykiatrisk problematik. Specialistutbildning i psykiatri och/eller erfarenhet av DBT ses som meriterande, men är inget krav. Vidare ser vi att du som person har ett genuint intresse och engagemang för avdelningens målgrupp och kan hålla dig lugn i känslomässigt påfrestande situationer. Du är trygg, stabil och har en god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är flexibel i hur du prioriterar, planerar och utför dina arbetsuppgifter - för att klara av ett varierat arbetstempo samt att möta våra patienters varierande behov. Du är tydlig i din arbetsledarroll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt. Vi ser gärna att du har ett intresse för förändrings- och utvecklingsarbete, och bidrar med nya kreativa idéer samt tar eget ansvar för att i samråd med kollegor och chef driva dessa framåt.
Om tjänsten i korthet
En tillsvidareanställning på heltid (38:15 tim/vecka), med tjänstgöring dag, kväll och 2 av 5 helger
Individuellt anpassad introduktion
Möjlighet till funktionsroll för specialistsjuksköterskor med lönetillägg om 2500 kr/månad
Flextid, friskvårdstimma samt friskvårdsbidrag om 5000 kr/år
Kvarstannandebonus = efter ett års anställning tillkommer årligen en timbank på 40 timmar som kan tas ut i ledighet, pengar eller extra pensionsavsättning
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst, Avd 131 DS Kontakt
Emma Hannerstam, Enhetschef 0812355816 Jobbnummer
9601642