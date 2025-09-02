Sjuksköterska till Avd 10, Södertälje sjukhus
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Sjuksköterska till avdelning 10, Södertälje sjukhus:
Avdelning 10 är en internmedicinsk avdelning med inriktning kardiologi. Vi har möjlighet att övervaka 18 patienter och tar även emot patienter med behov av förhöjd vårdnivå.
Som sjuksköterska hos oss får du närvarande chefer som tillsammans med våra medarbetare brinner för sitt arbete. På avdelningen jobbar vi i team och verkar för ett gott samarbete och en god omvårdnad. Vi har alltid patienten i fokus. Som sjuksköterska hos oss förväntas du delta i avdelningens förbättringsarbeten, leda det dagliga omvårdnadsarbetet och samverka med avdelningens magnetteam. Vi har en väl inarbetad inskolningsplan utifrån var i din karriär du befinner dig. Du kommer under de första månaderna utbildas i bland annat avdelningens monitoreringssystem och andra specifika arbetsuppgifter.
Vi tillämpar mentorskap på avdelningen. Som ny medarbetare kommer du även ha gott stöd från avdelningens omvårdnadsledare och seniora sjuksköterskor. Har du kommit lite längre i din karriär finns det möjlighet att vara med och utveckla avdelningen i allt från omvårdnad, kvalitet, dokumentation, mentorskap och HLR. Vi erbjuder möjlighet till vidareutbildning inom kardiologisk omvårdnad samt rotation inom verksamhetsområdet.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som är positiv och flexibel i ditt sätt och har förmågan att se möjligheter. Du tycker om att arbeta självständigt, men har också en stark känsla för teamarbete. Som person är du ansvarstagande, kreativ och lösningsfokuserad. Du har ett genuint intresse för att utveckla vården, alltid med patienten i fokus.
Dina kvalifikationer:
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
Meriterande:
• Tidigare arbete på hjärtavdelning och/eller utbildning inom kardiologi
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid/deltid, dag/kväll/natt.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Urvalsprocessen till denna tjänst startar vecka 34.
Det här säger medarbetare som arbetar på avd. 10:
"Vi trivs bra! Det är en bra arbetsgrupp och man känner sig trygg med att ställa de frågor man vill"
"Att ta hand om nya kollegor och stötta varandra är en av våra bästa egenskaper"
"Att få vara med och bidra till avdelningens utveckling och förbättringar för våra patienter"
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
