Sjuksköterska till AVA, Södersjukhuset
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-10-24
Har du erfarenhet av akutsjukvård och vill arbeta hos oss? Avdelningen består av 22 enkelsalar totalt med tre olika vårdnivåer.
Vi har möjlighet till telemetriövervakning samt observation. Vi utvecklar även för att kunna bedriva intermediärvård. Varmt välkommen till oss!
Arbetsbeskrivning
Vi söker efter dig som har erfarenhet av akutsjukvård på akutsjukhus och som ser fördelar med att få rotera mellan olika vårdnivåer. Arbetet präglas av snabba beslut och högt flöde av patienter då vårdtiderna är korta (vi vårdar cirka 2500 patienter/år). AVA tar emot patienter med akuta tillstånd inom internmedicin direkt från akuten. Du kommer vårda ett varierande antal patienter beroende på vårdnivå och tid på dygnet.
Vi erbjuder stora möjligheter till påverkan och personlig utveckling, och vi uppmuntrar dig som har intresse för vidareutbildning och forskning. Medarbetarnas engagemang är en nyckel till vår framgång, och därför kommer du aktivt delta i vårt arbete med att förbättra och utveckla verksamheten.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Kvalifikationer
Vi söker dig som är ödmjuk, har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation och har ett respektfullt bemötande. Du är även intresserad av att bidra med din kunskap och entusiasm, du tar egna initiativ och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Du förenar självständigt arbete med god förmåga att samarbeta. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska
Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Erfarenhet av akutsjukvård
Meriterande
Erfarenhet av observation av patienter
Intermediärvård
Erfarenhet av NIV-behandling och/eller artärkateter
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsyn

Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Ersättning
Arbetsgivare
Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Internmedicin, Avd 16 AVA Kontakt
Anna Sennerö 08-12361744 Jobbnummer
9573573