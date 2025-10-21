Sjuksköterska till Atleva Specialistvård HandCenter/ FotCenter Malmö
Atleva Specialistvård AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
Atleva specialistvård är en vårdkoncern som startades 2008.
Atleva FotCenter/HandCenter bedriver mottagning och operation dagtid må-fre på Regementsgatan 35 i Malmö. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i vårt mottagningsteam som består av receptionist, undersköterska, medicinska sekreterare, gipstekniker, fysioterapeut, handterapeut, fotkirurger och handkirurger.
Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet från mottagning, gärna från ortopedisk verksamhet, och som är en positiv och engagerad person. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan arbeta både i team och självständigt.
Meriterande är att ha erfarenhet av gipsteknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vem söker vi?
- Sjuksköterska med erfarenhet från mottagning.
- Du är flexibel, lyhörd inför dina arbetskamrater och tycker det är kul att arbeta i en organisation som är under utveckling.
- Du kan ta egna initiativ, jobba självständigt och är intresserad av att utveckla rutiner och arbetssätt.
- Du har ett utåtriktat sätt och kan representera kliniken i kontakt med patienterna. Anställningsvillkor
- Arbete mån-fre.
- Friskvårdsbidrag på 4000 kr
- Fri frukost, kaffe och frukt varje dag
- Tjänstepension enligt ITP 1
- Sjukvårdsförsäkring
Vi kommer intervjua lämpliga kandidater löpande
Vi tillämpar provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Atleva Specialistvård AB
(org.nr 556812-3912) Arbetsplats
Malmö Kontakt
Marie Viktor 0735-141230 Jobbnummer
9566836