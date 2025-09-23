Sjuksköterska till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, barnakutsjukvård
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-09-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Barn behöver stor omtanke! Vi på Astrid Lindgrens barnakut i Solna söker dig sjuksköterska som vill ingå i vårt starka team.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats inom barnsjukvården med många intressanta möjligheter till utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett nära samarbete med kollegor som tillsammans besitter all den kompetens ett sjukt barn kan behöva
en trygg och strukturerad introduktion, särskilt anpassad för dig som är ny i rollen
många spännande möjligheter till kompetensutveckling och lärande
en arbetsmiljö där trygghet, respekt och omtanke värderas högt
kontinuerlig utbildning i olika former för att du ska känna dig säker i ditt arbete
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Vi på barnakuten har senaste åren arbetat hårt med utvecklig av vår verksamhet för att kunna ta emot våra patienter på bästa sätt. Vi har en vision om att kunna utveckla vårt arbetssätt ännu mer och vill därför bli fler i vårt starka team. Hos oss är omtanke och samarbete avgörande. Vi tar hand om barnen och deras familjer - och vi tar hand om varandra, för vi vet att vi gör vårt bästa jobb när vi gör det tillsammans!
På barnakuten tar vi emot och behandlar barn och ungdomar med akuta medicinska, ortopediska och kirurgiska sjukdomar och skador i åldern 0-18 år. Vår verksamhet är öppen dygnet runt och patientantalet och intensiteten i arbetet varierar från dag till dag.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på akutmottagning för barn och bjuder på stor omväxling avseende svårighetsgrad, innehåll och tempo. Våra patienter kommer både gåendes och med ambulans och vi tar ofta emot patienter som kräver ett omedelbart, akut omhändertagande.
En arbetsdag på barnakuten består av många möten med våra patienter och deras familjer och eftersom patienternas sjukdomstillstånd snabbt kan förändras, blir arbetet både omväxlande och utmanande och det ställer krav på förmågan att bedöma och prioritera.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
har lätt för att anpassa dig till snabba förändringar och ser möjligheter i det oväntade
samarbetar väl med andra och bidrar till en trygg och hjälpsam arbetsmiljö genom ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt
bemöter patienter och deras familjer med lugn, empati och professionalism, även i pressade situationer
kan fatta snabba beslut med gott omdöme när tempot är högt och förutsättningarna förändras
har förmågan att se helheten och agerar med hela verksamhetens bästa i fokus.KvalifikationerKvalifikationer
Giltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen
Minst ett års erfarenhet av barnsjukvård och/eller akutsjukvård/akutmottagning
Meriterande:
Specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5831". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, OO Barnakutsjukvård, Solna Kontakt
Maria Lörstad Tingberg maria.lorstad-tingberg@regionstockholm.se Jobbnummer
9522224