Sjuksköterska till Asta vårdcentral, ny vårdcentral i Rotebro!
2025-09-19
Asta vårdcentral öppnar hösten 2025 i Rotebro i Sollentuna och söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill vara med från början och forma en trygg, tillgänglig och modern primärvård.
Vi erbjuder en spännande möjlighet att vara med i uppstarten av en helt ny vårdcentral - med korta beslutsvägar, delaktighet och fokus på kvalitet och arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Mottagningsarbete
Telefon- och digital rådgivning
Triagering och samverkan i team
Aktivt deltagande i utvecklingsarbete
Kvalifikationer/krav:
Legitimerad sjuksköterska
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från primärvård
Vana vid journalsystem Take Care
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en miljö där du får vara med och påverka och bidra till en god arbetsmiljö.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Asta vårdcentral, Rotebro
Arbetstid: Dagtid, vardagar
Asta vårdcentral är en nyöppnad, fristående vårdcentral i Rotebro med fokus på tillgänglig, trygg och patientnära vård. Vi tror på teamarbete, helhetssyn och långsiktiga relationer med våra patienter. Hos oss får du vara med från början - och göra skillnad.
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och forma en ny vårdcentral från grunden.
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor delaktighet.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Centralt läge i Rotebro med goda kommunikationer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: jero.mirman@astavc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mirman Family AB
(org.nr 559507-0441)
Kung Hans väg 12, plan 2 (visa karta
)
192 68 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Asta vårdcentral Kontakt
Jero Mirman jero.mirman@gmail.com 0733993553 Jobbnummer
9516387