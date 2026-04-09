Sjuksköterska till Aspirantprogram inom Operationssjukvård, Sundsvall
2026-04-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Länsverksamhet Operation och Intensivvård söker tre sjuksköterskor till aspirantprogram inom operationssjukvård i Sundsvall. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Vi har nyligen byggt nytt och har numera en av Sveriges modernaste operationsavdelningar med 15 välutrustade operationssalar. Vi har en Hybridsal där man kombinerar avancerad röntgenteknik med kirurgi.
Vi är ca 80 personer som arbetar på avdelningen, bestående av anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, anestesiläkare samt undersköterskor. Vi utför alla typer av operationer inom de specialiteter som finns på sjukhuset och arbetar i tvärprofessionella team. Vi har ett gott arbetsklimat, ett varierat arbete som gör arbetet roligt och lärorikt. Vi har åtta utbildningsdagar per år för fortbildning för all personal. Vi har givetvis individanpassad inskolning som du får efter avslutad utbildning.
Genom vårt Aspirantprogram får du en unik möjlighet att under ca 3 månader i höst prova på arbetet för att se vad det innebär innan du sedan startar din utbildning till specialistsjuksköterska.
Du ansöker själv till valfritt universitet med kursstart våren 2027.

Dina arbetsuppgifter
Som aspirant inom operationssjukvård får du en inblick i arbetet som operationssjuksköterska. Du kommer följa en operationssjuksköterskas dagliga arbete inom olika sektioner såsom:
Gynekologi
Kirurgi
Ortopedi
Öron-näsa-hals
Urologi samt hybrid
Aspirantprogrammet är ett strukturerat inskolningsprogram där du som grundutbildad sjuksköterska erbjuds arbete hos oss med en tjänst i förvaltningen. Du följer ett program där du får internutbildning hos oss och successivt får hantera svårare arbetsuppgifter allt eftersom kunskapsnivån ökar. Du kommer att arbeta på operationssal tillsammans med en handledande operationssjuksköterska i ett tvärprofessionellt team som består av operatörer, operationssjuksköterska, undersköterska, anestesisjuksköterska och anestesiläkare.
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om duHar några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperStabil
Flexibel
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:129".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Jenny Granby jenny.granby@rvn.se +4660145190

Jobbnummer
9845314