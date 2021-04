Sjuksköterska Till Asih Stockholm Södra, Huddinge - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Huddinge

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge2021-04-12Vill du ta hand om en patient i taget, planera din egen dag med en paus i bilen och frisk luft mellan dina patientmöten? ASIH Stockholm södra erbjuder en landstingsbaserad, välfungerande verksamhet som är uppskattad av patienter, närstående och medarbetare.På ASIH vårdar vi svårt sjuka patienter i hemmet men utför ingen basal omvårdnad, detta sköter patienten själv, hemtjänst eller anhöriga. Vårt uppdrag är att se till att patienter och närstående får stöttning under tuffa behandlingar, kroniska sjukdomstillstånd samt god vård i livets slutskede. Vi ger blodtransfusioner, intravenös antibiotika, injektioner, tar blodprover, hanterar infusionspumpar, näringsdropp och vätskedropp, vätskedrivande mm i patientens egen bostad för att möjliggöra ett så gott liv som möjligt, där patienterna i möjligaste mån kan koncentrera sig på annat än sin sjukdom. Vi är kreativa och anpassar vården till våra patienter och deras anhöriga i den mån det går. Vi arbetar oftast ensamma hos patienten men har alltid läkare och sjuksköterskekollegor ett telefonsamtal bort.Du bör vara trygg som sjuksköterska men kommer alltid ha dina fantastiska kollegor att fråga och be om hjälp när du behöver. Du får gärna prata fler språk än svenska och kan tyvärr inte vara överkänslig mot starka dofter, rökning, pälsdjur etc. då vi arbetar i patienternas hem.Blir du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig, kom gärna och hospitera hos oss!Läs mer om oss på www.asih.sll.se Arbetsuppgifter:Avancerade omvårdnadsåtgärder i patientens hem. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och planerar vården i verktyget Mobil Klinik.Anställningsform:Tillsvidareanställning. Heltid.Kvalifikationer:Vi söker dig som är sjuksköterska med intresse av ASIH och palliativ vård.Körkort och körvana är ett krav.Svenska motsvarande lägst nivå C1. Vi ser gärna att du pratar ett andra språk också.Övrig information:SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-12Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30REGION STOCKHOLM5685013