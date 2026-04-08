Sjuksköterska Till Asih Solna Strand
2026-04-08
Vill du arbeta med en patient i taget? Vill du få möjligheten att planera din dag och dessutom få en paus i bilen mellan patientbesöken? Söker du ett varierat, självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete? Just nu söker vi på ASIH Solna Strand en sjuksköterska/specialistsjuksköterska som vill vara med och utveckla vården inom ASIH.
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Avancerad sjukvård i hemmet innebär att vi möjliggör för svårt sjuka patienter att kunna vistas i hemmet trots ett stort vårdbehov. Vårt uppdrag är att se till att stötta patienter och närstående under tuffa behandlingar och kroniska sjukdomstillstånd samt att ge en god vård i livets slut.
Arbetet som sjuksköterska inom ASIH är självständigt och med patientens välbefinnande i fokus. Som sjuksköterska arbetar man oftast ensam hos patienten men alltid med hela teamet i ryggen. Att som patient och närstående få möjlighet att fokusera på annat än sjukdomen är något vi värdesätter och därför är vi både flexibela och kreativa.
På ASIH Solna strand arbetar i dag en trygg och kompetent tvärprofessionell grupp som alltid ställer upp för varandra. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut dietist och kurator. KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har minst ett års erfarenhet inom somatisk eller palliativ vård. Eftersom vi behandlar våra patienter i hemmet behöver du ha B-körkort samt körvana. Du är trygg i din yrkesroll och känner dig bekväm med att fatta egna beslut. Du vet hur du ska prioritera utefter patienternas behov och du grundar dina beslut på samarbetet med patient, närstående och kollegor i teamet.
Meriterande:
Det är meriterande om du är van vid att hantera vanligt förekommande smärt pump, vi använder oss av Cadd Solis VIP (annars får du självklart introduktion och stöd i detta). Det är också meriterande om du har erfarenhet av svårt sjuka patienter, innehar specialistkompetens eller talar flera språk.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter högt egenskaper som att vara; ansvarskännande, ödmjuk, trygg i professionen, kollegial, nyfiken och respektfull.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en individanpassad introduktion.
Individuell schemaplanering dag/kväll och helg.
5000kr/år i friskvårdsbidrag.
Tillgång till gym, idrottssal och bastu i anslutning till kontor.
Fri öppen sjukvård.
Försäkringar.
Arbetstidsavtal för sjuksköterskor i dygnet-runt-verksamhet som bland annat innebär intjänande av tid som kan växlas mot pengar eller pensionsavsättning.
Övrig information
Då du arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig. Pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener kan förekomma. Arbetet kan också vara fysiskt påfrestande då vi inte alltid kan anpassa arbetsmiljön i andras hem.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Enhetschef
Karin Cedberger karin.cedberger@regionstockholm.se 070-2042989 Jobbnummer
9842873