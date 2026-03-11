Sjuksköterska Till Asih I Innerstaden (timanställning)
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en sjuksköterska till ASIH i Innerstaden (Linnégatan Östermalm)
Vi söker dig som är en erfaren sjuksköterska som vill arbeta inom ASIH - en vårdform där avancerad sjukvård ges i patientens eget hem och där trygghet, värdighet och närvaro står i centrum. Det är ett arbete som kräver både hög kompetens och ett stort hjärta, där varje möte får ta tid och där relationen till patienten och de närstående blir en viktig del av vården.
Hos oss inom ASIH Innerstaden arbetar du i ett erfaret och engagerat team. Vi har vår bas på Linnégatan på Östermalm och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. I vårt team finns många kunniga och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens och sitt stöd i vardagen. Här finns en varm gemenskap, hög professionalism och en kultur där vi ställer upp för varandra.
Beskrivning av tjänsten
Som sjuksköterska i avancerad hemsjukvård har du ett omväxlande och självständigt arbete med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemmet för vuxna patienter. Du medverkar till att patient och närstående blir delaktiga i vården och att de ska känna sig trygga i hemmet under en period av svår sjukdom. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care och planerar vården i verktyget Alfa Welfare.
Vi erbjuder schemaläggning dagtid och utgår från våra trivsamma lokaler på Linnégatan Östermalm, ett stenkast från Djurgården. För dig som tycker om att ta dig fram på cykel finns el-cyklar.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet i yrket och som känner dig trygg i din profession. Erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet, palliativ vård eller arbete inom hemsjukvård är meriterande.
Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt, har ett gott kliniskt omdöme och är trygg i att fatta egna beslut i patientnära situationer. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bidrar till god stämning i teamet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du har ett stort engagemang, ett varmt bemötande och en vilja att bidra till den trygga och professionella vård vi tillsammans ger våra patienter.
B-körkort är ett krav. Tillträde och antal procent enligt ök. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7371850-1887927". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Linnégatan 89 A (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9791952