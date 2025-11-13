Sjuksköterska Till Asih Forenede Care Ab Vid Sophiahemmet
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Vi söker sjuksköterska till vårt ASIH team verksamt i Stockholms innerstad, Lidingö och Solna.
Detta är ett unikt tillfälle att få arbeta i en kunnig arbetsgrupp med ett etablerat teamarbete. Vi har lång erfarenhet av palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet.
Hela verksamhetsområdet består av ASiH-team som utgår från Stockholms Innerstad, Täby och Norrtälje samt specialiserad palliativ slutenvård på våra två avdelningar på Roslagens sjukhus i Norrtälje och Byle Gård i Täby. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi har ett tätt samarbete mellan teamen men din placering kommer huvudsakligen att vara på ASIH Forenede Care vid Sophiahemmet
ARBETSUPPGIFTER
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. Arbetet sker i samarbete mellan läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist. Alla professioner deltar i planeringen kring patienten.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom palliativ vård, onkologisk vård eller DSK. Erfarenhet inom liknande verksamhet är meriterande.
Vi ser att du har ett intresse av palliativ vård.
Arbetet kräver att du kan arbeta i team men även självständigt och flexibelt. Du har ett gott bemötande och ett empatiskt förhållningssätt. Personlig lämplighet är viktigt för oss.
KRAV Körkort B (manuell)
ARBETSTID/VARAKTIGHET
Tillsvidareanställning 75-80%, tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
LÖN
Månadslön, kollektivavtal finns
TILLTRÄDE
Tillträde 2026-01-01
SISTA ANSÖKNINGSDATUM
2025-12-01 Ansökningarna behandlas löpande tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
KONTAKTPERSON:
Lina Höög Enhetschef 0733-150112 Linah.bylegard@forenedecare.se
UTDELNINGSADRESS Forenede Care vid Sophihemmet
Valhallavägen 91, Hus L
POSTNUMMER 114 28
POSTORT Stockholm
KOMMUN Stockholm
LÄN Stockholm
Välkommen till oss!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Lina Höög linah.bylegard@forenedecare.se Jobbnummer
9602633