Sjuksköterska Till Asih Dalens Sjukhus
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om oss
Grunden i vår verksamhet är att vi ska möjliggöra för patienter att vara kvar hemma så långt det är möjligt. Vårt uppdrag är att se till att patienter och närstående får stöttning under tuffa cancerbehandlingar, kroniska sjukdomstillstånd samt god vård i livets slutskede. Vi har ett tätt samarbete med vår Palliativa enhet, Capio SPSV Dalen. Vi utgår från Dalens sjukhus som ligger i Enskededalen och har ca 220 patienter anslutna.
Din roll
Du utför sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom specialiserad palliativ vård och ASIH. Arbetet är stimulerande och utvecklande. Du ingår i ett team tillsammans med positiva och kompetenta aberskamrater som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysio- och arbetsterapeut. Vi arbetar oftast ensamma i patientens hem, men har alltid läkare och sjuksköterskekollegor ett telefonsamtal bort. Du arbetar dag/kväll och helg.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Arbetstiden är 37 timmar per vecka för heltid * Som anställd har du fri tillgång till vårt stora moderna gym, även med gruppträningspass * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Du arbetar självständigt i patienternas hem och ska kunna prioritera och känna dig bekväm med att fatta beslut i samråd med Kollegor, patienter samt närstående. Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ vård och ASIH.
Publicerat: 2025-08-26
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Ulrika Nilsson ulrika.nilsson2@capio.se 073-6618701 Jobbnummer
9476247