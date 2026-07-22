Sjuksköterska till Arbetsplatsdrogtestning i Göteborg
Prodia AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-22
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Prodia söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska och har arbetslivserfarenhet inom yrket
Har vana av att ta prover, venöst och kapillärt
Har en flexibilitet i din nuvarande sysselsättning som möjliggör en bisyssla som provtagare
Har körkort och egen bil
Är serviceinriktad och duktig på att kommunicera
Sätter kunden i fokus, är lösningsfokuserad och har hög leveransförmåga
Om rollen
Prodia växer och vi behöver anställa fler provtagare som utför drogtester på plats hos våra uppdragsgivare. Nu söker vi en provtagare som utgår från Göteborg med omnejd. Prodia använder juridiskt hållbara analyser med snabb och bekväm provtagning.
Som provtagare hos oss erbjuds du en flexibel roll där du blir del av ett expansivt företag som är ledande i sin bransch. Här får du möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke som erbjuder innovativa och enkla lösningar, kundanpassat sortiment och hög tillgänglighet.
Körkort och egen bil är ett krav för tjänsten.
Rollen som provtagare ställer krav på självständighet och stort eget ansvar. Som nyanställd hos Prodia deltar man i företagets internutbildning som bland annat innefattar provtagningsprocess, metod, hantering av personuppgifter. Som provtagare med sjuksköterskekompetens så utför man arbetsplatsdrogtestning på olika arbetsplatser. Primärt görs insamling av salivprover som skickas för analys på laboratorium och alkotest via utandningstest. Det kan även komma att bli aktuellt med utredningstester som inkluderar kapillära och venösa blodprover.
Om Företaget:
Prodia är ett svenskt företag som är ledande inom drogtestning. Prodia är en del av Indutrade, en internationell teknik- och industrikoncern listad på Nasdaq Stockholm. Prodia har kontor i Vellinge utanför Malmö, Göteborg och Stockholm och erbjuder ett unikt helhetskoncept med snabbtester, komplett laboratorieservice av urin, saliv, och blod för både privata och offentliga verksamheter samt utbildning och kvalificerad support. Analyserna utförs av MVZ Labor Dessau i Tyskland, ett av Europas mest framstående drogtestlaboratorier. Skadligt bruk innebär kostnader, risker och problem för arbetsgivare. Årligen hjälper vi hundratals behandlingsenheter och arbetsgivare att skapa avgörande förändringar i sina klienters och medarbetares liv och uppnå en hållbar livsstil.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: workplace@prodia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Provtagare Göteborg". Arbetsgivare Prodia AB
(org.nr 556772-5816) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009137