Sjuksköterska Till Apih, Avancerad Psykiatrisk Vård I Hemmet, Lund
2025-12-29
Gör skillnad. Varje dag.
Avancerad Psykiatriskt vård I Hemmet, APIH, är en ny vårdform inom specialistpsykiatrin och erbjuder ett flexibelt alternativ till traditionell psykiatrisk heldygnsvård. Ärenden inkommer från såväl öppenvård som slutenvård och utformas utifrån en grundläggande kartläggning där en säkerhetsplan och vårdöverenskommelse tas fram tillsammans med patienten. För många av våra patienter inleds vårdtillfället på en av våra avdelningsplatser. Vi har sedan möjlighet att gå över till att arbeta med patienten i dennes hemmiljö, med hembesök efter behov dag, kväll och helg. Det innebär att vi kan förkorta vårdtiden på avdelning och fokusera på att stärka patienten i sin hemmiljö.
Vårt arbete bedrivs till största del i patienternas hem med fokus på delaktighet och egenmakt för såväl patienten som anhöriga. På så vis kan vi både fånga upp patienten när den sviktar och arbeta för långsiktig förbättring. APIH har även en avlastningsplats på en av våra heldygnsvårdsenheter där sviktande patienter som vårdas i hemmet kan komma in för en kort stabilisering. Forskning har påbörjats för att kunna följa utvecklingen av insatsen.
I vårt team finns sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator, koordinator och sekreterare. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vi utökar vår verksamhet och söker sjuksköterskor som vill bli våra nya kollegor!
I din roll som sjuksköterska är ingen dag den andra lik. Du arbetar i team med bland annat hembesök där du och dina kollegor behandlar/vägleder patienter. Din målgrupp är mycket varierande och patienter i olika åldrar med skiftande psykiatrisk problematik kan förekomma. Tillsammans med patienten, anhöriga och dina kollegor bestäms vilka behandlingsinsatser som sätts in. Vi har ett tätt teamsamarbete där alla yrkesroller är viktiga.
Arbete sker även på kvällar och helger, efter schema.
Som nyanställd får du en introduktion anpassad utifrån dina behov och erfarenheter. Då vi är i en spännande utvecklingsfas har du stora möjligheter att vara med och påverka vår verksamhet. Vi erbjuder även goda förmåner och många möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom ditt yrke.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller specialistutbildning inom psykiatri ses som meriterande. Då resor förekommer i tjänsten är giltigt B-körkort ett krav.
Som person är du nyfiken, flexibel och initiativrik. Du trivs med att arbeta i team och gillar både utmaningar och variation. Vidare är du strukturerad och har förmåga att planera ditt arbete väl. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Urval påbörjas vecka 4, 2026. Intervjuer planeras till 28 januari samt 6, 9 och 11-12 februari.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Emma Bergkvist, Enhetschef (tillgänglig från v.4 046 -17 68 83
