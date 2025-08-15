Sjuksköterska till anstalterna Färingsö och Svartsjö, Ekerö
2025-08-15
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Verksamhetsområde Stockholm Väst i natursköna Ekerö kommun omfattar den öppna anstalten Svartsjö och den delvis öppna kvinnoanstalten Färingsö samt häktet Färingsö. Ett 170-tal medarbetare och tio chefer förvaltar, leder och utvecklar verksamheten som tar emot ca 270 intagna. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller trä- och hanverksindustri och förpackning/montage. De intagna driver också ett ekologiskt jordbruk med spannmålsodling och djurhållning. De båda anstalterna ligger ett stenkast från varandra och nås med buss eller bil. På båda anstalterna parkerar du kostnadsfritt på vår personalparkering.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterskor även allmänläkare och psykiatriker ca en dag i veckan. Som sjuksköterska ingår du i ett arbetslag med andra sjuksköterskor som tillsammans dels har en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor men ni bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Du kommer att arbeta med såväl somatisk som psykiatrisk hälso- och sjukvård, delta vid läkarmottagning samt administrera läkemedel. Du är också ett stöd för övrig personal vid bedömning av intagnas hälsotillstånd och mående samt bistår vid akuta situationer så som sjukdomsfall och självskada.Kvalifikationer
Vi söker dig som är pålitlig, trygg och stabil i såväl din yrkesroll som till din person. Du har hög samarbetsförmåga och samverkar väl med andra även i akuta situationer. Du tar eget ansvar och arbetar självständigt men är samtidigt medveten om du är del av ett team. Du kan kommunicera på ett rådgivande sätt med icke sjukvårdskunniga personal. I din yrkesroll gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och möter människor i affekt med lugn och stabilitet. Du är strukturerad och noggrann, även i administrativa sysslor som journalföring.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
• Legitimerad sjuksköterska
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom yrket
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med frihetsberövade patienter
• Specialisering eller vidareutbildning som är relevant utifrån arbetsbeskrivningen ovan. Exempelvis psykiatri, akutvård eller öppenvård
• Relevanta språkkunskaper (utöver svenska
Urvalsprocessen påbörjas efter att annonstiden löpt ut.
Intervjuer kommer att hållas på anstalten Svartsjö den 25 september.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
