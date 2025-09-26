Sjuksköterska till anstalten Viskan
Kriminalvården, Anstalten Viskan / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2025-09-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Viskan i Sundsvall
, Timrå
, Ånge
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Anstalten Viskan är i en expansiv fas och därför söker vi nu en legitimerad sjuksköterska. Intervjuer är planerade till v 44.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Som sjuksköterska hos oss jobbar du måndag till fredag. På sjukvårdsmottagning gör du och dina kollegor bedömning av lättare åkommor och bedömer vilka vårdsökande klienter som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.
Samarbete med övrig kriminalvårdspersonal är en självklar och viktig del av arbetet. I detta ingår att handleda den klientnära personalen i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom självmordsprevention, akut omhändertagande och läkemedelsadministration.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. I rollen förväntas du självständigt och kvalitetsmedvetet driva processer framåt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.
Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.
Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
• Specialisering eller vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Viskan Kontakt
Rekryteringsspecialist
Fredrik Dalsmyr fredrik.dalsmyr@kriminalvarden.se Jobbnummer
9528115