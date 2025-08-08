Sjuksköterska till Anstalten Hällby
2025-08-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hällbys verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hallby/#verksamhetPubliceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Trivs du i roller där du får utvecklas inom både somatik och psykiatri och ta eget ansvar? Gillar du att arbeta vardagar med flextid? Är det viktigt för dig att arbeta i en trygg miljö med goda förmåner och härliga kollegor? Då har vi arbetet för dig!
Kriminalvården bedriver öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård.
Som sjuksköterska har du en egen mottagning och gör alla initiala bedömningar av vilka sökande som behöver träffa en konsult. Sjukvården inom Kriminalvården fungerar som en vårdcentral vilket innebär att du som sjuksköterska har ett mycket varierande arbete. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, är delaktig vid läkarmottagning och administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.
Samarbete med övrig kriminalvårdspersonal är en självklar och viktig del av arbetet. I detta ingår att utbilda och handleda den klientnära personalen i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom självmordsprevention, akut omhändertagande och läkemedelsadministration.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv genom att skilja på det personliga och professionella samt kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I stressituationer är du lugn och fokuserad på att göra rätt bedömning. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt arbete.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Meriterande:
• En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning.
exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård, öppenvård, distriktsköterska mm.
• Arbetslivserfarenhet inom yrket.
• Relevanta språkkunskaper.
• B-körkort.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
