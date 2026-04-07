Sjuksköterska till anstalt och häkte i Norrköping
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om VO Norrköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Norrköping har två sjukvårdsmottagningar, en för anstalten och en för häktet, din grundplacering kommer att vara på anstalten Skenäs. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska, även allmänläkare och psykiatriker.
Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal. Samarbete med övrig kriminalvårdspersonal är en självklar och viktig del av arbetet. I detta ingår att utbilda och handleda den klientnära personalen i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom självmordsprevention, akut omhändertagande och i tillhandahållande av läkemedel.
Läs mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Kriminalvården på vår hemsida:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/traffa-vara-medarbetare/olika-yrken-i-kriminalvarden/sjukskoterska/det-ar-viktigt-att-vara-rak/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är kvalitetsmedveten och noggrann samt har förmågan att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Sjuksköterskelegitimation
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
B-körkort
Det är även meriterande med:
En för arbetsgivaren relevant specialisering eller vidareutbildning, exempelvis med inriktning distriktssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård
Arbetslivserfarenhet inom yrket företrädesvis som distriktssköterska, skolsköterska, inom psykiatri, slutenvård eller öppenvård alternativt annat område som Kriminalvården bedömer som relevant
Relevanta språkkunskaper
God datorvanaÖvrig information
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
VO Norrköping (visa karta
)
610 31 VIKBOLANDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vikbolandet Kontakt
Rekryteringsspecialist
Anna Hagström anna.hagstrom@kriminalvarden.se Jobbnummer
9838458