Sjuksköterska till AnIVA-kliniken Intensivvårdsavdelningen
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Karlskoga Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskoga
2025-09-05
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Är du intresserad av intensivvård?
Som legitimerad sjuksköterska arbetar du på intensivvårdsavdelningen tillsammans med intensivvårdssjuksköterska och övriga teamet som innefattar undersköterska och läkare. Du planerar att läsa vidareutbildningen inom ca 1 år. Under tiden du arbetar hos oss får du en inblick i vad intensivvård innebär och erfarenhet som du tar med dig in i din vidareutbildning.
Vi erbjuder ett lärorikt, omväxlande och spännande arbete med många utmaningar. Vi som arbetar här är ett glatt gäng med bred kompetens.
Avdelningen har 4 intensivvårdsplatser och personalen bemannar delvis även postoperativa avdelningen. Avdelningen ger service åt regionens alla kliniker.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism, vilket bland annat avspeglar sig i att vi som första sjukhus i Sverige har Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lasarettet är medelstort med cirka 900 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska till AnIVA-kliniken IntensivvårdsavdelningenPubliceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ingår du i ett team tillsammans med intensivvårdsjuksköterska, undersköterska, läkare och fysioterapeut. Du arbetar med patientansvar, övervakning, medicinteknisk utrustning, läkemedel och omvårdnad.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Gärna med minst 1 års erfarenhet.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Biträdande enhetschef
Magdalena Höjer 0586-66488 Jobbnummer
9494491