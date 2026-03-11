Sjuksköterska Till Aniva, Postop/dagkirurgi Usö
2026-03-11
Välkommen till vårt team!
Vill du arbeta i en verksamhet där lugna dagar varvas med högt tempo, där arbetsuppgifterna är varierande och teamarbete är en naturlig del av vardagen? Trivs du med att arbeta mot ett gemensamt mål och är du nyfiken och engagerad? Då kan du vara den vi söker. Vi söker sjuksköterskor som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla den postoperativa och dagkirurgiska vården på USÖ. Vårt mål är att skapa en attraktiv arbetsplats med stort fokus på patientsäkerhet, kvalitet och god arbetsmiljö - en arbetsplats att känna stolthet över.
Vår enhet bedriver sedan september 2023 dagkirurgi och postoperativ vård i både H-huset och O-huset. Den postoperativa vården är öppen dygnet runt, årets alla dagar, medan dagkirurgin bedrivs måndag till fredag.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du inom både pre- och postoperativ vård samt dagkirurgi. Vi tar emot patienter i alla åldrar och med varierande diagnoser. I O-huset vårdar vi framför allt patienter som opererats inom kirurgi (övre/nedre gastro), ortopedi, urologi eller gynekologi. I H-huset vårdas patienter från bland annat ÖNH, plastik, käk, ögon och bröst-endokrin samt vissa ortopediska ingrepp. Du har möjlighet att gå fördjupande universitetsutbildning inom postoperativ och intermediärvård. Vi erbjuder även omfattande internutbildningar både på enheten och tillsammans med övriga avdelningar inom ANIVA-kliniken.
Förbereda och ta emot patienter inför operation
Postoperativ övervakning av vitalparametrar, smärtlindring och symtombehandling
Hantering av medicinteknisk utrustning
Medverka i verksamhetens utvecklingsarbete
Handleda och introducera nya kollegor
Successivt vårda mer avancerade intermediärvårdspatienter
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och välkommen att söka oavsett om du är ny i yrket eller erfaren. Vidareutbildning inom exempelvis intensivvård, anestesi, barn, kirurgi, smärta eller erfarenhet av postoperativ vård är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Inskolningen anpassas efter dina erfarenheter och behov. Nyutexaminerade och nyanställda vid sjukhuset deltar i sjukhusets introduktionsprogram under det första året. Arbetet innebär perioder med högt tempo, vilket kräver att du kan prioritera, arbeta med flera uppgifter samtidigt och snabbt ställa om när situationen kräver det.Om tjänsten
Tjänstgöringen består främst av dag- och kvällsarbete med viss rotation till natt. Helgtjänstgöring förekommer men i något mindre omfattning än på vårdavdelning eftersom helgerna endast omfattar akut operationsverksamhet.Så ansöker du
Intervjuer och anställning sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
