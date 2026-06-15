Sjuksköterska till Ängslyckans vård- och omsorgsboende
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-06-15
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygg, personcentrerad och kvalitativ vård för äldre? Vi söker nu en engagerad och erfaren sjuksköterska som vill bli en del av vårt team och bidra till att ge bästa möjliga vård och omsorg till våra patienter.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för de boende. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, respekt och utveckling står i fokus.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt och i nära samverkan med kollegor och andra professioner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Utföra medicinska bedömningar samt planera, genomföra och följa upp omvårdnadsinsatser.
• Ansvara för provtagningar, infusioner, omläggningar och vård i livets slutskede.
• Samverka med läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut för att säkerställa god och säker vård.
• Handleda och delegera omvårdnadsuppgifter till omvårdnadspersonal och studenter.
• Dokumentera och arbeta i verksamhetssystem såsom Treserva, TES, Lifecare, NPÖ och Pascal.
Tjänsten är huvudsakligen förlagd dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring ingår enligt schema. Löpande intervjuer kan ske under ansökningstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska och har minst 2 års erfarenhet.
• Har B-körkort och körvana av bil.
• Har god förmåga att göra självständiga medicinska bedömningar.
Meriterande om du har erfarenhet av systemen Treserva, TES, Lifecare, NPÖ och Pascal.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Samarbetsinriktad och empatisk med förmåga att skapa goda relationer och bidra till en positiv laganda.
• Strukturerad och ansvarstagande med förmåga att planera, prioritera och slutföra ditt arbete.
• Trygg och professionell i din yrkesroll samt har mod att fatta beslut och skilja på sak och person.
• Lösningsorienterad och initiativtagande med förmåga att hitta alternativa lösningar vid förändrade förutsättningar.
• Flexibel och anpassningsbar med ett positivt förhållningssätt till förändringar och nya arbetssätt.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag i människors liv samtidigt som du utvecklas både professionellt och personligt. Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid. Tjänsten är huvudsakligen förlagd dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring ingår enligt schema.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
HR-Konsult med rekrytering
Helena Wiksell helena.wiksell@gavle.se 026-17 91 49 Jobbnummer
9962793