Sjuksköterska till ambulansverksamheten i Karlshamn
2025-11-17
Ambulansverksamheten i Blekinge står inför spännande utmaningar där nya arbetssätt ska implementeras och den personcentrerade vården ska fortsätta att utvecklas.
Idag består ambulansverksamheten av ambulanser, bedömningsbilar och lättvårdsambulanser. För att klara av att möta framtiden arbetar vi ständigt med förbättringar av den befintliga verksamheten och vi hoppas att du vill vara med och utveckla den prehospitala verksamheten i Blekinge.
Vi erbjuder dig en spännande verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik, goda kollegor och ett nära teamarbete, samt nya fräscha lokaler med tillgång till gym.
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att omhändertar människor som kan befinna sig i livsavgörande situationer. Att möta individer i en utsatt situation där just din kompetens och arbetsinsats är avgörande. I ditt uppdrag inom ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare.
Inom ambulansen arbetare vi i team och i varje ambulans ska det finnas minst en sjuksköterska som utövar akutsjukvård med läkemedelshantering.
Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt för att på bästa sätt möta samtliga patienter med olika tillstånd och förutsättningar.
Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag och tillgång till gym och andra träningsformer.
Tjänstgöring enligt schema. Dygnet runt verksamhet.
Månadslön enligt kollektivavtal, individuell lönesättning.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (Blankett 442.9)
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du har en specialistutbildning inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård. Du ska ha minst två års erfarenhet från somatisk sjukhusvård, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha minst B-körkort, högre behörighet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten - för arbetsuppgifterna, såsom förmåga att arbeta i team, flexibilitet och att arbeta med personer i utsatta livssituationer. Du behöver ha en god fysik och du kan hantera stress och hotfulla situationer med bibehållet lugn och gott bemötande. Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga. Du trivs med tempoväxlingar och tycker att detta gör arbetet stimulerande och omväxlande. Under anställningsprocessen kommer ett fystest att genomföras och simkunnighet skall kunna intygas.
Du kommer att få utbildning i bland annat säker körning, medicinsk utbildning, och prehospital sjukvårdsledning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
