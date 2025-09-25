Sjuksköterska till Ambulansstation, Vansbro
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Vansbro Visa alla sjuksköterskejobb i Vansbro
2025-09-25
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ambulanssjukvården Dalarna är en länsklinik med 11 ambulansstationer från Särna i norr till Avesta i söder. Vår verksamhet kännetecknas av hög kompetens och kvalité där patientens bästa är i fokus. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en god ambulanssjukvård som är patientsäker och kunskapsbaserad för alla som bor och vistas i vårt län. Ambulanssjukvårdens ledord är Delaktighet - Engagemang - Framåtperspektiv - Helhetssyn. Vår vision är att vara ledande inom svensk Ambulanssjukvård! Som sjuksköterska i Ambulanssjukvården arbetar du med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada.
Sjuksköterska till Ambulansstation, VansbroPubliceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Du arbetar både självständigt och i ett team där samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. Du arbetar utifrån gällande behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Dalarna. På vår station i Vansbro arbetar 16 medarbetare som bemannar en dygnsbil, en bedömningsenhet samt en sjuktransport. Här har vi ett gott arbetsklimat och vi månar om varandra. Vi arbetar med individuell schemaplanering och arbetet innebär tjänstgöring både dag, natt och helg. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du kan arbeta självständigt och klara av stressade situationer men trivs också att arbeta i team och bidra med dina kunskaper till ett bra arbetsklimat.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård
Tidigare erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård
Prio1-behörighet
PS/PHTLS/AMLS-utbildning
Körkort med behörighet att framföra personbil med totalvikt över 3,5 ton.
Om du inte har specialistutbildning i ambulanssjukvård när du söker till oss ska du genomgå utbildningen inom en överenskommen tidsperiod. Visst stöd för att gå utbildningen ges av arbetsgivaren.
Du ska vara godkänd enligt ambulanssjukvården Dalarnas riktlinjer gällande anställningstester och introduktionsutbildning.
Körkort med behörighet att framföra personbil med totalvikt över 3,5 ton.
Simkunnighet 200 m, intyg krävs
Om du inte har behörigheten när du söker till oss måste du påbörja körkortsbehörighet C1 inom överenskommen tidsperiod. Arbetsgivaren står för hälsoundersökning och körskolekostnader.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:664". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Patrik Abrahamsson 0240-495339 Jobbnummer
9526062