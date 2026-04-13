Sjuksköterska till ambulanssjukvården Sandviken/Hofors
Vår verksamhet ser inte bara till att ge rätt vård i rätt tid, utan skapar också en stark gemenskap över hela länet. Från Hofors i söder till Ljusdal i norr bemannar vi tillsammans våra sex ambulansenheter för att säkerställa akutvård för alla våra medborgare.
Hos oss är ingen dag är den andra lik. Du kommer att vara en viktig del av ett team som alltid är redo att göra skillnad för människor i akut behov av vård. Vill du ha ett jobb som är både fartfyllt och meningsfullt, där din kompetens verkligen kommer till nytta? Välkommen till oss!
2 plats(er). Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom ambulansen spelar du en central roll i att säkerställa att våra patienter får rätt vård, på rätt nivå och i rätt tid. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega, men i din roll som patientansvarig har du ett stort eget ansvar för att leda och ta beslut kring den akuta vården. Din kompetens och förmåga att snabbt bedöma och agera är avgörande för patientens välbefinnande. Vi erbjuder en omfattande introduktion som sträcker sig över ett par år, där du successivt bygger på dina kunskaper och färdigheter för att känna dig trygg i din roll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• bedöma, ge vård och behandla patienter utifrån behandlingsriktlinjer, generella direktiv och läkarordinationer
• samarbeta med andra vårdinstanser, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm med flera.
Hos oss får du
• arbeta i ett mångsidigt team där varje individ bidrar med sina unika styrkor till en stark sammanhållning
• möjlighet att lägga önskeschema
• kontinuerligt kompetensutvecklas genom interna utbildningar
• möjlighet att söka specialistutbildning med bibehållen lön.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att hålla huvudet kallt även i de mest pressade situationerna. Du ska kunna ta snabba och välgrundade beslut samtidigt som du arbetar effektivt tillsammans med kollegor i teamet. Din förmåga att agera självständigt och ta initiativ när situationen kräver det är avgörande för att kunna ge bästa möjliga vård. För att trivas i rollen behöver du även vara flexibel, kunna anpassa dig snabbt till nya omständigheter och ha en positiv inställning även i utmanande situationer.
För att lyckas i rollen krävs
• sjuksköterskelegitimation
• god fysik och simkunnighet
• B-körkort.
Minst ett års erfarenhet av arbete från relevant område inom slutenvården är meriterande.
Som en del i vår rekryteringsprocess kommer du som går vidare efter intervjusteget att få delta på en testdag som innehåller ett kör- och fystest.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Kontakt
Jim Högberg, vårdförbundet jim.hogberg@regiongavleborg.se Jobbnummer
9849159