Sjuksköterska Till Alma Mobilt Och Akutgeriatriska Avdelningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-01-30
Kliniken för akut geriatrik, stroke och palliativ vård (KASP), Nyköpings lasarett
Välkommen till en trevlig mångkulturell och inkluderande verksamhet med stort engagemang hos ledningen och medarbetare!
Om oss och Dina arbetsuppgifter
ALMA-teamet är ett akutgeriatriskt mobilt team med uppdrag att minska inläggning och återinläggningar på sjukhuset och finnas där för våra äldre patienter som många gånger mår bättre av att få vård i sina hem. Vi utgår från Nyköpings lasarett och finns i Nyköpings och Oxelösunds kommun. Vi ansluter patienter via ambulansen, primärvården och hemsjukvården för att stabilisera upp patienter som blivit försämrade och är stabila nog för att vara kvar hemma. Vi följer även upp patienter från akutmottagningen som inte behöver inläggning men behöver tät medicinsk uppföljning för att kunna komma hem, vi följer upp patienter från avdelningar på Nyköpings lasarett för att minska vårdtiden och för att minska risken för återinläggningar.
På ALMA-teamet arbetar sjuksköterska och läkare tätt ihop men du som sjuksköterska åker även ensam på hembesök och behöver vara trygg i din yrkesroll. Du kommer att göra bedömningar, utföra kontroller, EKG, provtagning, läkemedelshantering, administrera läkemedel intravenöst, sätta dropp osv. En viktig del av arbetet är att kunna se helhetsbilden av patienten och därför är samarbetet med andra vårdinstanser så som t ex. hemsjukvården, biståndshandläggare och hemtjänst viktig för att göra det så tryggt och bra som möjligt för patienten.
Akutgeriatriska avdelningen har 12 vårdplatser uppdelat på 2 vårdlag där ssk och usk har ett gemensamt ansvarar för 6 patienter.
Geriatrik är ett stort område och vi möter patienter med många olika diagnoser med tanke på att vi vårdar multisjuka äldre och en helhetssyn är därför viktigt.
Även här är teamarbetet en viktig faktor och vi har veckovis teamrond för att planera mål med vården gemensamt med patientens behov i fokus.
Som sjuksköterska ingår bland annat läkemedelsadministrering, omvårdnad, centrala infarter, såromläggningar, blodtransfusioner samt handledning av studenter. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas och variera dina arbetsuppgifter i samverkan med hela teamet.
VI har även flertalet uppskattade stödfunktioner som t.ex. utskrivningssamordnare, vårdledare och måltidsvärdar.
Du kommer att varva avdelningsarbete med ALMA.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vi ser att du har ett extra intresse för den geriatriska patienten och förstår vikten av ett helhetsperspektiv.
Du har minst några års erfarenhet som sjuksköterska och är trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% fördelat på ALMA och akutgeriatriska avdelningen.
I arbetet på geriatriska avdelningen ingår helg tjänstgöring.
Som sjuksköterska i ALMA-teamet arbetar du dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Jonas Olsson, 073-866 66 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
