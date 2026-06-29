Sjuksköterska till Allmänpsykiatriska vårdavdelningen
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-06-29
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en kunskapsstyrd och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med patienten, närstående och andra vårdgivare inom och utanför Region Kronoberg. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i olika enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri för patienter med allvarlig psykisk sjukdom, komplex problematik och ofta samsjuklighet. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få effektiv behandling av bästa möjliga kompetens som leder till förbättringar för patienten.
Vill du bli en del av vår verksamhet? Varmt välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Din roll är att tillsammans med hela arbetsgruppen stärka patientens självständighet, fokusera på det friska och sträva efter absolut bästa resultat vid varje inläggning. I det arbetet har du en arbetsledande roll. Avdelningen är organiserad i vårdlag. Personal i heldygnsvård och öppenvård har ett nära samarbete för att behålla kontinuiteten för patienten under och efter vårdtiden. Sjuksköterska och skötare i vårdlaget planerar och organiserar omvårdnaden tillsammans med patient, håller kontakt med närstående och eventuella andra vårdgivare. Utöver detta kommer du arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, dokumentation, provtagningar etc.
Hos oss arbetar man multidisciplinärt. Du kommer arbeta med sjuksköterskor, skötare, läkare, kuratorer etc. Vi arbetar i team på avdelningen men vid behov även mellan avdelningarna.
I tjänsten kommer det också att ingå att vara en del av bemanningen på vår behandlingsavdelning där ECT-behandling utförs.
Tjänsten innebär rotationstjänstgöring dock ej aktuellt med nattjänstgöring i nuläget samt var fjärde helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatri. Vi söker dig som är trygg i din sjuksköterskeroll, som har erfarenhet från olika delar inom vården och som arbetar med hög tilltro, både till dig själv och andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: I nuläget är arbetstiderna för sjuksköterskor endast förlagda till dag, kväll och var fjärde helg.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 391/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
JF Liedholms väg 7 (visa karta
)
352 57 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
Samordnare
Anna Björkman 0470-542833 Jobbnummer
9982391