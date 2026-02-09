Sjuksköterska till Allmänpsykiatriska vårdavdelningen
2026-02-09
Välkommen till primärvård, psykiatri och rehab! Ett nytt verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvård, psykiatri och rehab består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 vårdguiden, specialistpsykiatri, rehab- och habiliteringsverksamheter samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
På allmänpsykiatriska avdelningen bedriver vi specialistpsykiatrisk vård som utgår från patientens funktionsnivå, behov och resurser. Utifrån detta utformar vi en behandling som är personcentrerad och målstyrd och som sammanfattas i en vårdplan. Målet är bot, stabilisering, förhöjd funktionsnivå och minskat destruktivt beteende. Här behandlas patienter med behandlingskrävande bipolär sjukdom, behandlingskrävande svår depression och recidiverande depression, komplicerade ångesttillstånd- inklusive PTSD, personlighetssyndrom, Anorexia nervosa, bulimi nervosa och ätstörningar UNS med annan specialistpsykiatrisk samsjuklighet.
Vi arbetar personcentrerat och ser patienten som en naturlig samarbetspartner. Vi arbetar med att stärka patientens delaktighet och stödja förmågan till egenvård. Vi är måna om att anhöriga i den utsträckning det går, är delaktiga i vårdprocessen. Målet för vården är att patienten ska återgå till en fungerande vardag med trygga insatser på rätt vårdnivå.
Vill du bli en del av vår verksamhet? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Din roll är att tillsammans med hela arbetsgruppen stärka patientens självständighet, fokusera på det friska och sträva efter absolut bästa resultat vid varje inläggning. I det arbetet har du en arbetsledande roll. Avdelningen är organiserad i vårdlag. Personal i heldygnsvård och öppenvård har ett nära samarbete för att behålla kontinuiteten för patienten under och efter vårdtiden. Sjuksköterska och skötare i vårdlaget planerar och organiserar omvårdnaden tillsammans med patient, håller kontakt med närstående och eventuella andra vårdgivare. Utöver detta kommer du arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, dokumentation, provtagningar etc.
Hos oss arbetar man multidisciplinärt. Du kommer arbeta med sjuksköterskor, skötare, överläkare, arbetsterapeuter kuratorer etc. Vi arbetar i team på avdelningen men vid behov även mellan avdelningarna.
I tjänsten kommer det också att ingå att vara en del av bemanningen på vår behandlingsavdelning där ECT-behandling utförs.
Tjänsten innebär rotationstjänstgöring dock ej aktuellt med nattjänstgöring i nuläget samt var fjärde helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatri. Vi söker dig som är trygg i din sjuksköterskeroll, som har erfarenhet från olika delar inom vården och som arbetar med hög tilltro, både till dig själv och andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför anställning begär arbetsgivaren utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, vilket ska godkännas.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 63/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kronoberg
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab
Enhetschef
Johan Svensson johan.k.svensson@kronoberg.se 0470-542806
