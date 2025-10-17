Sjuksköterska till allmänpsykiatriska/psykos avdelningen
2025-10-17
Psykiatriska kliniken NLN/KSK Nyköpings lasarett
Publiceringsdatum 2025-10-17
Är du sjuksköterska med intresse för psykiatri? Vill du känna både delaktighet och ansvar på jobbet? Då kanske du är vår nya kollega! Vi erbjuder dig en trygg anställning med goda karriärmöjligheter. Vi satsar på en god introduktion som passar dina behov, handledning och kompetensutveckling. Vi har en positiv syn på kompetensutveckling så som vidareutbildningar inom psykiatri.
Allmänpsykiatriska/psykos avdelningen arbetar med bland annat patienter med affektiva tillstånd, ätstörningsproblematik, självskadebeteende och psykos. Avdelningen har totalt 16 vårdplatser varav 7 är utsedda för psykostillstånd som har behov av inneliggande vård. Personalgruppen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, skötare. Arbetsgruppen består av en mix av medarbetare med mångårig erfarenhet från arbete på kliniken samt nyrekryterade medarbetare med ett brinnande intresse och nyfikenhet, vilket skapar en stimulerande atmosfär på arbetsplatsen. Vi befinner oss i ständig utveckling, vi arbetar för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö genom tex gröna korset, vilket ger oss möjlighet att tillhandahålla våra patienter god vård; samt stimulera medarbetarna till fortsatt utveckling på professionell och personlig nivå.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du ytterst omvårdnadsansvarig och har arbetsledande funktion. Du leder arbetet i samförstånd med övriga yrkesgrupper i teamet. I rollen som sjuksköterska ingår upprättande av omvårdnadsplan tillsammans med patienten, dokumentation, medicindelning, samtal med patient och anhöriga med mera. Utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna får du möjlighet att vara med och bedriva utvecklingsarbete på enheten.
Din kompetens
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med psykiatrisk erfarenhet och specialistutbildning inom psykiatri. Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll. Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du även kan se det positiva i ett gott samarbete med kollegor. I mötet med patienten har du ett professionellt förhållningssätt, öppet förhållningssätt och en helhetssyn på människan. Vi hoppas att du som söker har ett genuint intresse för målgruppen och att du vill utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss på avdelningen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Individuella avvikelser i schemat kan diskuteras.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Monika Tsoma, 073-868 29 85.
Bitr. vårdenhetschef Patrik Höglund, 076-697 85 37.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på allmänpsykiatriska/psykos avdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-30.
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
