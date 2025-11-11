Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk avdelning 3, dag/kväll
Vi söker nu ny medarbetare till vårt team. Är du intresserad av att arbeta på en avdelning inom allmänpsykiatrin med den högsta vårdnivån. Där fokus ligger på att utveckla en patientsäker vård och jobba i team tillsammans med skötare, undersköterskor, läkare och kurator. Då är det till oss du ska söka. Vi har stort fokus på utvecklingsarbete för både patienter och personal. Målsättning är att ha god arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och patientnöjdhet. Det kommer finnas möjligheter till personlig utveckling inom psykiatrin utifrån kompetens och intresse.
Avdelning 3 är en allmänpsykiatrisk avdelning med tio vårdplatser där fyra av vårdplatserna är akutvårdsplatser för patienter med särskilt höga vårdbehov. Sex vårdplatser är allmänpsykiatriska platser. Patientgruppen innefattar patienter med både somatisk- och psykiatrisk problematik så som manier, depressioner, ångesttillstånd som patienter med ätstörningsproblematik. Vi har ofta samarbete med ätstörningsenheten och enheten för hjärnstimulering i samband med eventuella behandlingar. På sikt kommer vi starta Safewards på avdelningen.
Verksamhetsområde Allmänpsykiatri består av en psykiatrisk akutmottagning, allmänpsykiatriska vårdavdelningar med verksamhet under hela dygnet beläget i Örebro. I länsdel arbetar man i SPOT-team och vi har flertalet öppenvårdsenheter i Örebro län. Vi är sammanlagt cirka 430 medarbetare inom olika yrkeskategorier som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan samt jobbar för att främja anhörigas delaktighet i vården. Våra patienter kan ha behov av både psykiatrisk och somatisk vård samtidigt.
Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till universitetssjukhuset i Örebro. På vårdavdelningarna har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar. Samverkan med våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) är en viktig del i vårt arbete. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som sjuksköterska på avdelning 3 är du arbetsledare som kan ta ansvar för psykiatrisk omvårdnad, patientarbete och sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Kontakt med anhöriga, stödjande samtal och motiverande samtal. Vara delaktig på ronder tillsammans med läkare och utskrivningssamordnare. Läkemedelshantering och dokumentation i Cosmic. Göra suicidriskbedömningar och bedömningar kring så väl det psykiatriska måendet som det somatiska. Tillsammans med enhetschef och kollegor får du möjlighet att utveckla, implementera och skapa rutiner för patient- och teamarbete.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du är psykiatrisjuksköterska eller allmänsjuksköterska med ett genuint intresse för psykiatri. Ett intresse för hela människan. Du har en god självkännedom och är trygg som person. Gillar att utveckla dig själv och arbeta tillsammans i team, utveckla arbetsgruppen och har ett stort patientfokus. Gillar att arbeta nära patienten. Du bör även vara lyhörd och flexibel. Du bör även kunna arbetsleda teamet och vara pedagogisk i ditt förhållningssätt för att kunna stötta dina kollegor och studenter.
Det du inte kan det lär vi dig - tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats. Erfarenhet av psykiatri är meriterande men inte avgörande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
