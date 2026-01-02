Sjuksköterska till Allmänpsykiatrisk avdelning 2
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-01-02
Har du ett genuint intresse för psykiatri och vill vara med och utveckla den Allmänpsykiatriska heldygnsvården hos oss? Vi söker dig som vill göra skillnad för våra patienter och deras närstående. Vi söker nya medarbetare till vårt team. Är du intresserad av att arbeta på en allmänpsykiatrisk avdelning där fokus ligger på att utveckla en patientsäker vård och jobba i team tillsammans med sjuksköterskor, skötare, undersköterskor, läkare, peer support, kurator och enhetschef.
Då är det till oss du ska söka! Vi har stort fokus på utvecklingsarbete för både patienter och personal. Målsättningen är att ha god arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och patientnöjdhet. Det kommer finnas möjligheter till personlig utveckling inom psykiatrin utifrån kompetens och intresse. Allmänpsykiatrisk avdelning 2 har 18 st allmänpsykiatriska vårdplatser och 2 st platser avsedda för Brukarstyrda inläggningar, och vi arbetar i vårdlag för att ge patienterna en nära och god vård.
Allmänpsykiatrins heldygnsvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra vårdavdelningar finns i anslutning till universitetssjukhuset i Örebro. På vårdavdelningarna har vi ett extra fokus på att utveckla vårdens innehåll enligt metoden Safewards. Tillgång till peer support och vårdplatser för brukarstyrda brukarinläggningar finns på vissa av våra avdelningar. Samverkan med våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) är en viktig del i vårt arbete. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska innefattar omvårdnads- och patientarbete, läkemedelshantering samt kontakter med anhöriga. Som sjuksköterska arbetar du med att ge en god och säker psykiatrisk- och somatisk omvårdnad i livets alla skeden i samverkan med bl.a. skötare och läkare. Sjuksköterskan leder/och ansvarar för omvårdnadsarbetet på vårdavdelningen. Du kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga eller återställa hälsa. Om detta låter intressant och du vill veta mer om hur arbetet praktiskt går till är du välkommen att hospitera hos oss på avdelningen.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri eller legitimerad sjuksköterska som saknar specialistsjuksköterskeexamen. I händelse av anställning kommer specialistutbildning att utgöra en del i den individuella kompetensutvecklingsplanen. Vi söker dig som tycker om att arbeta nära patienterna och att ha patientens bästa för ögonen. Du skall vara trygg i dig själv och i din roll som sjuksköterska. Du är intresserad av att arbeta med både vård- och behandlingsinsatser till patienter med allvarliga psykiatriska symtom i det akuta skedet samt att arbeta tillsammans med teamet för att säkerställa en god och säker vård och behandling. Arbetet i verksamheten bygger på ett stort engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Du har ett etiskt och professionellt förhållningssätt i alla möten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
