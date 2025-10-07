Sjuksköterska till Allmänpsykiatrins omvårdnadsteam Norr
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Lindesberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lindesberg
2025-10-07
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Hallsberg
eller i hela Sverige
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam i Norr söker ny sjuksköterskekollega!
Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, SPOT, arbetar patientnära med en vårdnivå mellan öppenvård och heldygnsvård. Här finns möjlighet att erbjuda tätare insatser än öppenvården, främja en tidigare hemgång från heldygnsvård eller till och med minska behovet av heldygnsvård hos patienten. SPOT Norr består av tio medarbetare samt enhetschef som arbetar tillsammans i team. Arbetet sker i ett nära samarbete med allmänpsykiatrins öppenvård i Lindesberg. Vårdformen är flexibel och personcentrerad, där patienter i ett mer akut skede kan få dagliga hembesök, bedömningar och kvalificerade stödsamtal. När patienten mår bättre kan stödet glesas ut.
Nu söker vi dig som är psykiatrisjuksköterska eller allmänsjuksköterska. Du har god självkännedom och är trygg som person. Du har ett nytänkande, reflekterande och eftertänksamt förhållningssätt. Din kompetensplan anpassar vi utifrån dig och verksamhetens behov. Det du inte kan det lär vi dig - tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska till Allmänpsykiatrins omvårdnadsteam NorrPubliceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
SPOT arbetar med individuellt anpassade vårdplaner och i nära samverkan med närstående och andra aktörer runt patienten. Genom att få stöd i hemmet kan patienten fortsätta leva ett självständigt liv i sin hemmamiljö, även under de perioder då måendet sviktar. När måendet stabiliserats och teamets insats avslutas, så återgår patienten till sin ordinarie vårdkontakt.
Hos oss blir du en självklar del av det psykiatriska omvårdnadsteamet. Du får kollegial gemenskap och möjlighet till mycket patientkontakt. Du har ett genuint intresse för individer med psykisk ohälsa och hur man genom teamarbete, såväl internt som externt, och tillsammans med närstående, kan stödja individen att bättre klara tillvaron. Vi arbetar i team med samordnare, läkare, sjuksköterskor och skötare och utgår från allmänpsykiatrins lokaler på Lindesbergs lasarett. Alla hembesök sker tillsammans med en kollega.
Arbetet sker dag, kväll och helg med möjlighet till flextid.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Utbildning som psykiatrisjuksköterska är meriterande. B-körkort är ett krav.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Linnea Allén 0581-856 09 Jobbnummer
9545367