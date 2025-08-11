Sjuksköterska till Allmänpsykiatrin i Ljungby
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2025-08-11
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Allmänpsykiatrin vuxna är organiserad i specialiserade öppenvårdsenheter där samarbetet med heldygnsvården är god. Vi arbetar för att vården ska vara nära patienten samt personcentrerad.
Allmänpsykiatrin enhet 3 är en öppenvårdsmottagning lokaliserad i Ljungby. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatrisk vård, främst för patienter med recidiverande depressioner, bipolär sjukdom, personlighetsstörning, komplicerade ångesttillstånd, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.
Vi söker nu en sjuksköterska till vår enhet i Ljungby.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
På mottagningen arbetar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Övriga yrkeskategorier som finns representerade är läkare, psykologer, psykoterapeuter, skötare, arbetsterapeut, kurator och medicinska sekreterare, sammanlagt ett 30-tal anställda. Här arbetar vi tvärprofessionellt kring våra patienter och värnar om det kollegiala stödet. Hos oss kommer du att arbeta både självständigt och i team kring patienten. Du kommer att ha uppdrag som fast vårdkontakt där du ansvarar för samordning, planering och samverkan med patientens nätverk. Du deltar regelbundet i behandlingskonferenser och kommer även att ha enskilda samtal med patienter, rådgivning via TeleQ/1177 samt få möjlighet till att ge utbildningsinsatser för olika patientgrupper. Vi har även uppdrag att stärka och värna om närståendes roll.
Utöver det erbjuds du intern handledning och möjlighet till mentorskap under första året. Vi arbetar dagtid helgfria vardagar, möjlighet till flextid och distansarbete finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse av att vårda personer med psykisk ohälsa. Vi ser gärna att du har specialistutbildning eller att du i framtiden har som mål att utbilda dig inom psykiatrisk omvårdnad. Region Kronoberg kan förverkliga detta genom möjligheten till utbildningsanställning samt utbildningar inom motiverande samtal (MI) eller KBT steg 1.
Vi letar efter dig som trivs i din yrkesroll som sjuksköterska och som är engagerad och tar en aktiv roll i bedömningar och uppföljning av patienternas vårdbehov. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssna och förstå samtidigt som du har en naturlig fallenhet för att tänka i nya banor och lösa problem på ett strukturerat och effektivt sätt. Du trivs i samarbete med andra och är öppen för att lyssna på olika perspektiv för att behålla fokus på det gemensamma målet. Vi är angelägna om en bra arbetsmiljö och söker därför dig som vill bidra till detta genom ansvarskänsla och ett bra bemötande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är bra om du har körkort.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 431/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
Vårdenhetschef
Jenny Hansson jenny.hansson@kronoberg.se 0372-584231 Jobbnummer
9451625