Sjuksköterska till Allmänpsykiatrin i Gällivare
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2026-06-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med psykisk hälsa i ett engagerat specialpsykiatriskt team där du gör verklig skillnad varje dag? Hos oss arbetar du nära patienten i en varierad roll med både självständigt ansvar och teamarbete.Vi söker nu en sjuksköterska till vår psykiatriska öppenvård i Gällivare, placeringsort Kiruna.
Vi tar sikte mot framtiden och arbetar hårt för att nå engagemang och delaktighet i linje med vår vision; Tillsammans för Norrbotten- Bästa livet, bästa hälsan. Vill du vara med på vår resa?
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för psykiatri. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i ett team och bidrar till ett gott samarbete. Rollen kräver att du är flexibel och ansvarstagande samt att du har ett professionellt och respektfullt bemötande i mötet med patienter, anhöriga och kollegor. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri samt tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin, men detta är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad och självständig. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Sjuksköterskebedömningar och uppföljning av patienter, samtalsstöd och behandlande insatser, läkemedelshantering och uppföljning samt samverkan i multiprofessionella team.
Det här erbjuder vi dig
Tillsammans med kompetenta kolleger har du möjlighet att påverka framtidenspsykiatri.
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid inom Öppenvården, Allmänpsykiatrin i Gällivare. Placeringsort Kiruna. Arbetstid dagtid, flextid tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Erik Kalander erik.kalander@vardforbundet.se Jobbnummer
9982758