Sjuksköterska till allmänpsykiatrin barn och unga, vårdval Växjö
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-11-17
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Enheterna för barn och unga och vänder sig till barn och ungdomar under 18 år. Verksamheten har mottagningar i Ljungby och Växjö samt en akutverksamhet i Växjö. På mottagningen pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vår verksamhet kännetecknas av stort fokus på högkvalitativ vård. Vi tror på ett gott bemötande och stort engagemang vilket skapar ett stimulerande och utvecklande arbetet med hög grad av delaktighet och eget ansvar.
Vi söker nu en sjuksköterska som vill vara en del i vårt fortsatta arbete i att utveckla Region Kronobergs barnpsykiatri framåt i Växjö. Är du vår nästa kollega?Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team där du tillsammans med övriga professioner möter barn- och ungdomar i behov av specialiserad barnpsykiatrisk vård. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i samverkan med dina kollegor. Som sjuksköterska hos oss kommer du framförallt arbeta med medicinuppföljningar, bedömningar, psykoedukation och telefonrådgivning. Denna tjänst är just nu främst inriktad till att arbeta med barn och unga med diagnosen ADHD. Förutom mottagningsarbete har du möjlighet att arbeta på distans del av din arbetsvecka. Arbetet innebär även nära samverkan med till exempel skola och socialtjänst. Arbetet ställer också krav på att kunna skapa goda relationer med barnets/ungdomens föräldrar.
Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Som medarbetare hos oss erbjuds du en strukturerad introduktion med möjlighet till handledning och mentorskap. Du kommer även ha möjlighet till fortbildning utifrån dina och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad sjuksköterska och vi ser gärna att du har vidareutbildning som psykiatrisjuksköterska eller barnsjuksköterska. Erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller arbete med barn- och ungdomar är önskvärt och meriterande. Du ska ha god förmåga till att arbeta både självständigt och i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är önskvärt.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 787/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
HR-konsult
Julia Ernstsson julia.ernstsson@kronoberg.se 0470-586982 Jobbnummer
9606804