Sjuksköterska till allergimottagning i Hässleholm
2026-01-30
Har du intresse för allergiska sjukdomar och är intresserad av att arbeta teambaserat för att uppnå en god och kvalitetssäker vård för våra patienter? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Hässleholms sjukhus har tre verksamhetsområden (VO); medicin, rehabilitering och ortopedi. VO medicin innefattar medicinmottagning, medicinavdelning, neurologiavdelning samt medicinavdelning akut. Vi har även ett nära samarbete med akutmottagningen, som tillhör förvaltningen Nära vård och Hälsa.
På medicinmottagningen är vi cirka 40 medarbetare och vårt team består av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, administratörer samt biomedicinska analytiker. Vi har ett starkt och nära samarbete med våra läkare för att skapa de bästa förutsättningarna till en god, nära och patientsäker vård för våra invånare. Allergimottagningen är en del av medicinmottagningen, som även har flera andra mottagningar som täcker sjukdomar inom hjärta, stroke, neurologi och diabetes. På allergimottagningen har vi både allergolog och utbildningsläkare på plats.
Hos oss lägger vi stort fokus på vår arbetsmiljö och arbetar med individuella lösningar för att kunna skapa en anställning som på bästa sätt passar både verksamheten och våra medarbetare. Vi ser det som en självklarhet att varje medarbetare är delaktig i våra arbetsprocesser och vi strävar efter att följa modellen Rätt använd kompetens (RAK) för att aktualisera och följa med i utvecklingen. Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi är öppna för att pröva nya arbetssätt för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vid extraordinära händelser kan rotation mellan mottagningen och våra avdelningar bli aktuellt, vilket innebär viss helgtjänstgöring.
Allergimottagningen är en del av medicinmottagningen och innehar en specialistverksamhet som är inriktad på utredning och behandling av astma och allergisjukdomar. Det kan till exempel vara allergi i luftvägarna eller allergi mot mat, läkemedel eller insektsgift. Vi diagnostiserar och behandlar även angioödem eller kroniska nässelutslag och vi gör allergivaccinationer här, så kallad allergenspecifik immunterapi.
På allergimottagningen arbetar vi i team bestående av specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterska, undersköterskor och sekreterare. De korta kommunikationsvägarna och kollegialiteten är en stor fördel i det dagliga arbetet och gör stor patientnytta. Vi strävar efter ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra.
Hos oss får du:
• tillsammans med ditt team bidra till utveckling av allergimottagningen
• flexibla arbetstider för att lösa livspusslet
• möjlighet till fortsatt utbildning inom området.
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten är språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. En förutsättning för rollen är att du har erfarenhet i din yrkesroll som sjuksköterska. Har du även gått utbildningen Vård av personer med allergi, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 högskolepoäng, eller har erfarenhet av arbete med liknande patienter är det meriterande.
Vi söker dig som är positiv, flexibel och öppen för att delta i utvecklingen av vår verksamhet. I din yrkesroll är du trygg, stabil och ansvarstagande. Du bidrar till teamet med din goda samarbetsförmåga och ett intresse för att ge våra patienter den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Din förmåga att arbeta självständigt gör att du kan planera och prioritera arbetet samt fatta egna beslut. Vi värnar om en god arbetsmiljö och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan!
