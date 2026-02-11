Sjuksköterska till Åleryd korttidsboende
2026-02-11
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som sjuksköterska på Åleryd korttids arbetar du självständigt med medicinska bedömningar, planerar insatser och följer upp patienternas hälsotillstånd. Korttidsvården är en verksamhet där behoven snabbt kan förändras, och du använder din medicinska kompetens i många olika situationer. I arbetet ingår exempelvis läkemedelshantering, såromläggningar, sondstart, provtagning och bedömning av vitala funktioner. Du ansvarar även för in- och utskrivningar och har nära kontakt med sjukhus, biståndshandläggare och anhöriga.
En del av ditt uppdrag är att handleda, delegera och utbilda omvårdnadspersonalen för att säkerställa en trygg och säker vård. Du arbetar löpande med avvikelsehantering och kvalitetsregister och bidrar aktivt i utvecklingsarbetet inom verksamheten. Varje vecka deltar du i rond tillsammans med läkare från US, där du leder arbetet utifrån din kunskap om patienternas behov och vårdplanering.
Din arbetsplats
Åleryds vårdboende rymmer flera verksamheter där korttidsavdelningarna omfattar fyra enheter med olika inriktningar: två mot demens och två mot somatik. Du arbetar gentemot en av dessa avdelningar och ingår i en arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, specialistundersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, apotekare och verksamhetschef. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där samarbete, kommunikation och kvalitet står i fokus.
Som en del av arbetsgruppen deltar du i kvalitetsrådet och den lokala ledningsgruppen där vi gemensamt arbetar med att följa upp kvalitet, utveckla rutiner och planera utbildningsinsatser. Åleryd erbjuder dessutom en trivsam omgivning med en inbjudande innergård och upplevelseträdgård där både patienter och personal kan vistas. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, kl. 08.00 - 16.30.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska i Sverige. För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete eller VFU inom äldreomsorgen. Vi ser det även som meriterande om du har arbetat som sjuksköterska tidigare, särskilt inom kommunsjukvården men det är inget krav.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakter med patienter och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver även ha erfarenhet av något dokumentation- och journalföringssystem. B-körkort är ett krav samt att du kan cykla.
Som person arbetar du bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du en förmåga att leda samt samordna arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har även förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan därför anpassa hur du förmedlar information för att nå gemensamma mål.
I ditt arbete kan du planera, organisera och prioritera ditt arbete samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gör korrekta avvägningar och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16279
