Sjuksköterska till Aleris Endoskopi och Gastro Linköping
2025-11-12
I september i år öppnade vi en ny endoskopimottagning i Linköping som vi nu utökar och behöver därmed anställa en till sjuksköterska.
Om oss Aleris Endoskopi & gastroenterologi är en av de största specialistmottagningarna inom endoskopi med fokus på mag-tarmhälsa.Vi utför koloskopier och gastroskopier på våra fem enheter i Stockholm och en enhet i Malmö. Nu även i Linköping.
På Aleris erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Som sjuksköterska hos oss får du ta del av en arbetsplats med välplanerade och moderna lokaler med ett mycket gott arbetsklimat. Genom våra värderingar: ansvarsfullt, enkelt och innovativt skapar vi en trivsam arbetsmiljö med kompetenta och erfarna kollegor. Här finns möjligheten att växa och utvecklas tillsammans med oss när vi skapar den moderna vården.
Rollen Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande och utmanande, vilket bidrar till en ständig utveckling. Som sjuksköterska assisterar du vid gastro-och koloskopier, sköter rengöring av instrument samt jobbar administrativt med remisser och telefonrådgivning.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Du kommer att få en individuell inskolning baserad på tidigare erfarenhet.
Du kommer att arbeta med ett team av erfaren personal där vi hjälps åt i det dagliga arbetet. Vi arbetar tillsammans för att ständigt bibehålla och stärka arbetsmiljön och arbetssättet.
Om dig Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad, ett personligt bemötande och som genom din professionalitet upprätthåller hög kvalitet i patientarbetet. Erfarenhet av endoskopi är meriterande men inget krav.
Du är legitimerad sjuksköterska.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som kan inledas med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid. Dagtid mån-fre. Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2025-11-30 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Ida Forsberg på ida.forsberg@aleris.se
Ersättning
