Sjuksköterska till Aleris Basal hemsjukvård Nordväst
2025-10-17
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Bli en nyckelperson i framtidens hemsjukvård - Aleris söker legitimerad sjuksköterska!
Vill du kombinera kliniskt arbete med ledarskap och utveckling - i en roll som gör verklig skillnad? Hos oss på Aleris Basal hemsjukvård får du vara med och forma framtidens hemsjukvård i ett engagerat team där patientfokus, trygghet och kvalitet står i centrum.
Aleris Basal hemsjukvård är en viktig del av Aleris Närsjukvård och erbjuder vård när vårdcentraler har stängt - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska områden i Stockholms län: Innerstaden, Nordost, Nordväst, Västerort och Söderort.I denna roll utgår från du vårt kontor i Täby.
Vi är en del av något större - tillsammans med ASIH, specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut utgör vi en stark helhet där vården alltid utgår från patientens behov.
Vi utgår från vårt kontor i Sollentuna (Turebergsvägen 5) eller Upplands Väsby (Johanneslundsvägen 4)
Om rollen - sjuksköterska med ansvar och variation
Det här är inte ett vanligt sjuksköterskejobb. Här får du:
Ha en central länk i teamet
Kombinera kliniskt arbete, ledning och administration
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Ha nära kontakt med vårdcentraler och Aleris callcenter
Arbeta enligt ett rullande schema dag, kväll och helg
Exempel på arbetsuppgifter:
Dagtid (vardagar)
Bedöma remisser och där säkerställa det medicinska omhändertagandet utifrån patientsäkerhet.
Samverka med vårdcentraler, detta i samråd med enhetschef och/eller biträdande enhetschef.
Ansvara för telefonkontakter med patienter och vårt callcenter
Kvällar och helger
Leda och fördela arbetet inom det kliniska teamet
Utföra både planerade och akuta hembesök
Säkerställa trygg och säker vård i hemmet
Vad du får hos oss
Hos Aleris satsar vi på dig som vill växa - både i din yrkesroll och som människa. Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete med stort ansvar
En värderingsstyrd kultur där idéer och initiativ uppmuntras
Stöttande chefer och administrativt stöd så att du kan fokusera på vården
Ett sammansvetsat team som gillar att lösa problem tillsammans
Förmåner som stödjer ditt arbetsliv och privatliv - läs mer om våra förmåner på vår hemsida!
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta nära både patienter och kollegor - och som trivs med att ta ansvar och fatta beslut i en dynamisk miljö.
Vi ser gärna att du:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet
Har B-körkort
Har erfarenhet av TakeCare och god datorvana
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av hemsjukvård (meriterande)
Är trygg, lösningsfokuserad, kommunikativ och tycker om att arbeta självständigt - men aldrig ensam
Anställningsvillkor
Omfattning: Deltid, ca 90%
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: Ja Så ansöker du
Känner du igen dig? Tveka inte - vi intervjuar löpande och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Lön enligt överenskommelse
