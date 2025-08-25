Sjuksköterska Till Aleris Asih Värmdö
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra med din kompetens som sjuksköterska? Är du engagerad, flexibel och redo att ta nästa steg i en dynamisk och utvecklande verksamhet?
Hos oss står teamarbete i fokus - tillsammans skapar vi en miljö där vi inte bara når våra mål utan också ständigt växer och förbättrar vår verksamhet.
Vill du bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss Hos oss på Aleris ASIH Värmdö erbjuds du en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och en välorganiserad verksamhet där våra värdeord - Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt - genomsyrar allt vi gör. Inom ASIH arbetar vi med komplexa patienter med en varierande sjukdomsbild. Arbetet är omväxlande och utmanande!
Rollen Som sjuksköterska hos oss har du ett varierande arbete där du utför hembesök hos våra patienter. Arbetsuppgifterna innefattar medicinska insatser och med avancerad medicinsk utrustning och teknik.
Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon som arbetsverktyg för planering. Hos oss har du alltid ett team av administrativ personal som hjälper till att planera och strukturera arbetet.
Vi utgår från kontoret som är beläget centralt i Gustavsberg och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område. För att ta dig mellan patientbesök använder du våra miljöklassade bilar.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på ASIH erbjuder vi även dig:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Om dig Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska och minst två års erfarenhet där specialistutbildning är meriterande.
Har B-körkort
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Tidigare arbetslivserfarenhet inom Avancerad Sjukvård i Hemmet är mycket meriterande.
Du är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Du är en positiv, engagerad och kommunikativ person som aktivt vill bidra till vår gemenskap och utveckling. Du är trygg i din yrkesroll, har lätt för att samarbeta och har en bred medicinsk kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning eller timanställning Omfattning: Deltid/Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9473305