Sjuksköterska Till Aleris Asih Tyresö
2025-08-26
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill vara med i vårt härliga team och fortsätta bidra till patientarbetet på Aleris ASIH Tyresö. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, tar eget ansvar och kan samarbeta i vårt multiprofessionella team
Hos oss blir du en del av ett inkluderande team där vi samarbetar för att nå våra gemensamma mål. Vi har roligt tillsammans och har en mycket fin gemenskap.
Vår ASIH enhet ligger centralt nära bussar och Tyresö centrum, hit tar du dig enkelt med snabb bussar från Gullmarsplan men även smidigt till Tyresö från Nacka och Haninge
Om oss Inom Aleris ASIH arbetar vi i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, undersköterskor, fysioterapeuter för att ge våra patienter den bästa vården. Vi utgår från flera geografiska platser i Stockholms län. Aleris ASIH ingår i Aleris Närsjukvård, med specialiserad palliativ vårdavdelning, Basal hemsjukvård, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Vår verksamhet har stor erfarenhet att bedriva ASIH och idag har vi nio olika ASIH team i Stockholms södra länsdelar. Vi har hög kompetens och ett väl inarbetat arbetssätt, samt driver en väl fungerande palliativ slutenvårdsavdelning med 24 platser som är belägen på Handens Sjukhus. Inom ASIH tar vi hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser som annars ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symtomkontroll och lindring.
Hos ASIH Tyresö arbetar vi tillsammans, även över gränserna mellan våra ASIH enheter om behov av det uppstår. Vi har högt i tak i det dagliga arbetet för att vara varandra behjälpliga under arbetspassen och värnar om varandras arbetsmiljö.
Rollen På ASIH Tyresö erbjuder vi ett stimulerande arbete i en verksamhet som är specialiserad och ligger i framkant inom området. Som sjuksköterska hos oss får du ta del av en arbetsplats med välplanerade och moderna lokaler med ett mycket gott arbetsklimat.
Inom ASIH Tyresö får du ett varierande arbete med varierande arbetstid där du arbetar både självständigt och tillsammans med hela teamet för att ge våra patienter bästa tänkbara vård i hemmet. Arbetet innefattar avancerade medicinska insatser i hemmet. Dokumentation sker i Take Care och som arbetsverktyg använder vi Epsilon.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
ASIH Tyresö har fina arbetslokaler med närhet till både kollektiva medel, gym och Tyresö centrum. Arbetsuppgifterna som sjuksköterska är varierande och utmanande, vilket bidrar till en ständig utveckling. Du kommer bland annat att arbeta med digitala verktyg samt att vi alltid arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Om dig Som person Vi söker dig som värnar om att ge god omvårdnad, ett personligt bemötande och som genom din professionalitet upprätthåller hög kvalitet i patientarbetet. Som sjuksköterska är du van att arbeta självständig och anpassar dig lätt till de olika situationer du ställs inför. Vi ser gärna att du vill engagera dig i verksamhetens utveckling och i samarbete med dina kollegor verka för en modern och effektiv vård.
Du är minst grundutbildad legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistkompetens. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom ASIH och/eller palliativ vård, onkologisk vård, gärna hematologi liksom andra relevanta erfarenheter är meriterade för tjänsten.
minst fem års erfarenhet som sjuksköterska
är kommunikativ och trivs i större sammanhang/är utåtriktad
är lyhörd, empatisk och närvarande med integritet och hög lojalitet
har ett positivt förhållningssätt, trivs i ett högt arbetstempo och har en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete
är flexibel och öppen för nya utmaningar, intresserad av digitala arbetssätt, tänker nytt och finner nya lösningar
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B körkort, vilket är ett krav
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid, dag, kväll och helger Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi gör löpande urval och rekommenderar dig därför att söka direkt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Suzanne Ridnert på tel. 076-101 87 62, eller 08-606 4182. Ersättning
