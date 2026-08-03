Sjuksköterska till äldrepsykiatrins öppenvård
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-08-03
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en kunskapsstyrd och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med patienten, närstående och andra vårdgivare inom och utanför Region Kronoberg. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i olika enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan. Vårt uppdrag är att bedriva specialistpsykiatri för patienter med allvarlig psykisk sjukdom, komplex problematik och ofta samsjuklighet. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få effektiv behandling av bästa möjliga kompetens som leder till förbättringar för patienten.
Äldrepsykiatrins uppdrag är att bedriva specialiserad psykiatri för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Det innebär multisjuka äldre med psykisk sjukdom, personer som är i behov av minnesutredning på specialistnivå. Samt personer med svår BPSD-problematik som är i behov av bedömning/medicinering. Vårt upptagningsområde är hela Kronobergs län där vi har 8 vårdplatser och öppenvård. Det finns ett nära samarbete med vårdgrannar såsom kommunal omsorg, länssjukvård och primärvård. På enheten arbetar sjuksköterskor, skötare, överläkare, psykologer, arbetsterapeut och läkarsekreterare i team kring patienten.
Vi söker nu en sjuksköterska till vår öppenvårdsmottagning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med både psykiatrisk och somatisk vård. Vi arbetar i team kring patienten och som sjuksköterska har du ett samordnande ansvar för patientens vård. Du deltar i team-möten, bedömningar, utredningar, behandling, patienthandledning, behandlingsplaneringar och metodutveckling.
Behandlingsutbudet innehåller psykiatriska och kognitiva utredningar och diagnostik, farmakologisk- och ECT-behandling samt psykiatrisk och somatisk behandling och omvårdnad. Som sjuksköterska i öppenvården träffar du patienterna både i deras hemmiljö och på boenden samt på äldrepsykiatriska mottagningen. Även handledning av hemtjänstpersonal samt personal på boende ingår. Du behöver därför känna dig bekväm i att själv möta personalgrupper för vägledning/handledning/utbildning i svåra omvårdnadssituationer. Möjlighet och behov finns till att bemanna klinikens ECT-avdelning.
Har du klinisk erfarenhet som sjuksköterska i minst 1 år, ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett intresse av psykiatri och geriatrik. Det är också värdefullt att ha erfarenhet från den somatiska vården, då många patienter har en komplex hälsosituation.
Vidare ser vi att du är en teammänniska som bidrar med kompetens i arbetet kring patienten och har ett stort engagemang till ditt arbete. Vi värdesätter att du har ett bra samarbete med dina kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat. Som person är du initiativrik, strukturerad och duktig på att skapa och bibehålla goda kontakter med våra samverkanspartners, men också flexibel och har lätt för att ställa om till rådande situationer och tycker om när din dag är innehållsrik och varierande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom resor ingår i tjänsten är körkort ett krav.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur brotts- och misstankeregistret. Vi önskar därför att du i din ansökan anger ditt fullständiga personnummer.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
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Se arbetsplatsen på karta här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 439/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
JF Liedholms väg 7 (visa karta
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352 57 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
enhetschef
Annelie Evysdotter annelie.evysdotter@kronoberg.se 0470-783683 Jobbnummer
10018424