Sjuksköterska till äldrepsykiatrins öppenvård

I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Äldrepsykiatrins uppdrag är att bedriva specialiserad psykiatri för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Det innebär multisjuka äldre med psykisk sjukdom, personer som är i behov av minnesutredning på specialistnivå. Samt personer med svår BPSD-problematik som är i behov av bedömning/medicinering. Vårt upptagningsområde är hela Kronobergs län där vi har 8 vårdplatser och öppenvård. Det finns ett nära samarbete med vårdgrannar såsom kommunal omsorg, länssjukvård och primärvård. På enheten arbetar sjuksköterskor, skötare, överläkare, psykologer, arbetsterapeut och läkarsekreterare i team kring patienten.
Vi söker nu en sjuksköterska till vår öppenvårdsmottagning.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med både psykiatrisk och somatisk vård. Vi arbetar i team kring patienten och som sjuksköterska har du ett samordnande ansvar för patientens vård. Du deltar i team-möten, bedömningar, utredningar, behandling, patienthandledning, behandlingsplaneringar och metodutveckling.
Behandlingsutbudet innehåller psykiatriska och kognitiva utredningar och diagnostik, farmakologisk- och ECT-behandling samt psykiatrisk och somatisk behandling och omvårdnad. Som sjuksköterska i öppenvården träffar du patienterna både i deras hemmiljö och på boenden samt på äldrepsykiatriska mottagningen. Även handledning av hemtjänstpersonal samt personal på boende ingår. Du behöver därför känna dig bekväm i att själv möta personalgrupper för vägledning/handledning/utbildning i svåra omvårdnadssituationer. Möjlighet och behov finns till att bemanna klinikens ECT-avdelning.
Har du klinisk erfarenhet som sjuksköterska i minst 1 år, ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett intresse av psykiatri och geriatrik. Det är också värdefullt att ha erfarenhet från den somatiska vården, då många patienter har en komplex hälsosituation.
Vidare ser vi att du är en teammänniska som bidrar med kompetens i arbetet kring patienten och har ett stort engagemang till ditt arbete. Vi värdesätter att du har ett bra samarbete med dina kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat. Som person är du initiativrik, strukturerad och duktig på att skapa och bibehålla goda kontakter med våra samverkanspartners, men också flexibel och har lätt för att ställa om till rådande situationer och tycker om när din dag är innehållsrik och varierande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom resor ingår i tjänsten är körkort ett krav.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
