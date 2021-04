Sjuksköterska till äldreomsorgen - Vingåkers kommun, Äldreomsorgen - Sjuksköterskejobb i Vingåker

Prenumerera på nya jobb hos Vingåkers kommun, Äldreomsorgen

Vingåkers kommun, Äldreomsorgen / Sjuksköterskejobb / Vingåker2021-04-07I Vingåkersbygden har vi nära till varandra, naturen och ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året om. Här finns rika kulturmiljöer, goda kommunikationer från närliggande städer och landets största outlet för märkeskläder. Vingåkers kommun utvecklar bygden och den offentliga servicen för framtiden.Vingåkers äldreomsorg är en samlad enhet belägen i södra delarna av Vingåkers centralort. Här är all kompetens samlad under ett och samma tak! Vår samlade kompetens bidrar till hög service, kvalitativ vård och omsorg och närhet till både kollegor och chef. Hos oss är det effektivt att få tag på rätt person om rätt ärende! Äldreomsorgen består av somatiska avdelningar, demensavdelningar, korttidsboende och 5 hemtjänstgrupper.2021-04-07Nu söker vi en sjuksköterska till äldreomsorgen i Vingåkers kommun. Du kommer ha ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta i team med undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ansvarig enhetschef. Du kommer ha möjlighet att träffa läkare två gånger i veckan och övriga tider nås läkare via telefon.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att leda och planera det dagliga omvårdnadsarbetet på boendet samt ansvara för omvårdnadsdokumentationen enligt gällande lagstiftning/rutiner för att omvårdnadsarbetet utvecklas och kvalitetssäkras enligt verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. I ditt uppdrag ingår också att handleda och utbilda medarbetare i omvårdnadsarbetet och se till att vården och omvårdnaden utformas och genomförs i samråd med de boende. Kvällar och helger har du jourverksamhet för särskilt boende och hemsjukvården i Vingåker kommun.Dokumentationen sker i det databaserade journalsystemet Treserva och på demensenheten arbetar vi med BPSD.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att söka tjänsten. Hos oss kommer du utvecklas och delges ett stort eget ansvar!Som person behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö genom gott bemötande. Du är en driven person som är van vid att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.B-körkort är ett krav.Vi kommer erbjuda till kompetensutveckling efter dina behov och önskemål.ÖVRIGTFrågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vingåkers kommun ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrundVingåkers kommun gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tjänstgöring dagtid, kvällar och helger. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Vingåkers kommun, Äldreomsorgen5674967