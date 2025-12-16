Sjuksköterska till Akutvårdsplatser (AVP) vid Sunderby sjukhus
2025-12-16
Hos oss på Akutvårdsplatserna (AVP) får du ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. AVP är en förlängning av akutmottagningen och här vårdar vi en rad olika sjukdomstillstånd hos vuxna patienter inom ramarna för öppenvård.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet av akutsjukvård. Genomförd akutsjukvårdskurs samt kunskaper i Cosmic är meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil, flexibel och har förmågan att ta hänsyn till det större perspektivet. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Akutvårdsplatserna (AVP) är en del av Akuten Sunderby sjukhus. Här vårdas vuxna patienter med ett behov av förlängd vårdtid i upp till 24 timmar. Hos oss på AVP har du varierande arbetsuppgifter och ett högt flöde av patienter vilket gör att ingen dag är den andra lik. Tillsammans i teamet av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden utför vi såväl omvårdnads- som medicinska-åtgärder utifrån den plan som patienten har.
Som sjuksköterska på AVP är det du som leder och fördelar arbetet utifrån den fastställda plan som patienten har vid ankomst. Vi söker dig som är en lagarbetare och tycker om att ha flera bollar i luften, du är stresstålig och lär dig prioritera ditt arbete. Du vill driva verksamheten framåt och du bidrar till en positiv arbetsmiljö där alla tillåts vara sig själva.
Det här erbjuder vi dig
• Introdag för nyanställda
• ProACT utbildning
• Internutbildning som utgår ifrån årshjulet
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dag/kväll rotation. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb.
